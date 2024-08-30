Türkiye somut adım istiyor... AB diyalogdan memnun

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Son dönemde Türkiye ile ilişkileri gerginlikten uzak, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği odaklı bir çizgiye oturtmaya çalışan ve diyaloğu öne çıkaran Avrupa Birliği, beş yıllık aradan sonra Türk Dışişleri Bakanı’nı Brüksel’de, 27+1 bir formatında ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Taraflar arasında başta Kıbrıs sorunu olmak üzere görüş ayrılıkları belirgin olsa da AB kanadı diyalog zeminin korunmasından yana.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Fidan’ı toplantıya davet etmenin iyi bir girişim olduğunu belirtti ve katılmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Borrell, “Her şey iyi niyet ve diyalogla çözülebilir ancak diyalog kurmak için insanların tartışma fırsatına sahip olması gerekir” dedi. Fidan da “Toplantı, AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli” dedi.

2019 VURGUSU

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AB kaynakları, yaklaşık iki saat süren çalışma yemeğinde, Fidan’ın vize sürecinde yaşanan sorunlardan gümrük birliği güncellemesine, 15 Temmuz 2019 kısıtlamalarının kaldırılmasından Türkiye’nin AB sürecinin canlandırılmasına kadar Türkiye’nin tavrını detaylı şekilde gündeme getirdiğini belirtti. Fidan öncelikli olarak 2019’da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerektiğini kaydetti. Toplantının genel havası iki tarafın da diyalog ve ilerlemeden yana olduğunu ancak sorunların sürdüğünü ortaya koydu.

Bakan Fidan Brüksel’de Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib ile biraraya geldi. Lahbib bu fotoğrafı X hesabından paylaştı.

ANA SORUN KIBRIS

Özellikle Kıbrıs sorunu ciddi pürüz olmayı sürdürüyor. Rum Kesimi, Kıbrıs sorununun AB-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı olduğu tezini işlerken Fidan, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inandıklarını ancak Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

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İKİ LİDER GÖRÜŞECEK

Fidan toplantı bağlamında Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis’le de bir araya geldi. Yunanistan’ın AB Konseyi binasındaki odasında gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Yunan tarafı Türkiye’nin AB rotasını ilke olarak desteklediğini ancak bunun AB müktesebatına, tüm üye ülkelerin egemenliğine ve egemenlik haklarına, AB dışişleri ve güvenlik politikasına saygıdan geçtiği mesajını verdi. Yunan bakan Türkiye ile AB arasında daha fazla koordinasyona gerek olduğunun altını çizdi. Görüşmede Türk-Yunan ilişkileri de gündeme geldi. Gerilimden uzak olumlu bir iklime ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. İki bakan önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında New York’ta yapılması planlanan görüşmeyi de ele aldılar.