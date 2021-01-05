MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye Somalili askerlere komando eğitimi verdi
GeriDünya Türkiye Somalili askerlere komando eğitimi verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 19:20 | Son Güncelleme:

Türkiye Somalili askerlere komando eğitimi verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Somalili askerlere komando eğitimi verdi
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, 150 misafir askeri personele "Komando Temel Eğitimleri" verildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askerin eğitimlerinin Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' veriyoruz. 21 Aralık 2020'de başlayan eğitimler planlandığı gibi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle