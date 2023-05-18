Türkiye seçimleri dünyada manşet! İngiliz dergiden itiraf gibi sözler...

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Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlere hazırlanırken dünyada da tüm gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda...



Neredeyse her gün farklı bir gazete Türkiye seçimlerini masaya yatırıyor ve ikinci turda neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

GÖSTERGELER ERDOĞAN'I İŞARET EDİYOR

Bugün dış basında yayınlanan haberlerde ilk tur seçimleri üçüncü olarak bitiren Sinan Oğan'a dikkat çekilirken İngiliz Guardian Weekly dergisi itiraf gibi sözlere imza attı.

İngiltere merkezli haftalık haber dergisi Guardian Weekly, kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafınıkullanırken"Türkiye seçimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun siyasi kariyerinin sonu olur mu diye merak ederek bu haftaki Guardian Weekly dergisinin kapağını planlamaya başlamıştık. Ancak çok geçmeden Erdoğan ile ilgili tahminlerin büyük ölçüde yanlış değerlendirildiği ortaya çıktı. İkinci turda Kılıçdaroğlu'na kayda değer bir geri dönüş olması ihtimali dışında göstergeler Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatacağını işaret ediyor." ifadesini kullandı.



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"OĞAN'IN DESTEKCİLERİ ERDOĞAN'I TERCİH EDEBİLİR"

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times"Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, ancak ikinci turu sallayabilir" başlıklı haberinde Sinan Oğan'a dikkat çekti.

Gazete ilk tur oylamayı 3. sırada bitiren Sinan Oğan'ın bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Henüz hangi adayı destekleyeceğini açıklamayan Oğan, kendisine oy verenlerin yüzde 70'inin tavsiyesine uyacağını varsaydığını söylese de siyasi analistler bu konuda çok emin değil. İlk tur seçimlerde destekçilerinin çoğu, diğer adayları protesto etmek için onu seçmiş olabilir.

İlk turdaki rahat liderliğiyle Erdoğan, ikinci turu kazanmaya hazır görünüyor. Analistler, Sinan Oğan'ın seçmenlerinin rakibinden çok Erdoğan'ı tercih etmesini beklediklerini belirtiyor."

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FRANSIZ LE MONDE: ERDOĞAN AVANTAJLI DURUMDA

Fransız Le Monde gazetesi Türkiye seçimleri ile ilgili yayınladığı analizde, "Bu seçimlerin ilerleme raporu oldukça açık. Erdoğan ilk turda yeniden seçilmese bile rakibinden daha iyi durumda, %44.9'a karşılık %49.5 oyla ikinci tur için avantajlı durumda. Ayrıca Cumhur ittifakı mecliste yeterli çoğunluğa sahip" yorumunda bulundu.



CNN YUNANİSTAN: ERDOĞAN'IN OĞAN'IN OYLARINA İHTİYACI YOK

CNN Yunanistan Türk muhalefetinin seçmenlerini yeniden seferber etmeye çalıştığını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı yaratan sonuçları sonrası muhalefet yeniden seçim kampanyası için çalışmalara başladı." ifadelerini kullandı.

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Sinan Oğan'ın henüz hangi tarafı destekleyeceğini açıklamadığını belirten CNN Yunanistan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oylara ihtiyacı olmayacak. İlk turda zaferi yarım puandan daha az farkla kaçırdı, üstelik Cumhur ittifakı parlamentodaki çoğunluğu çoktan sağladı" ifadelerini kullandı.



ABD'li Washington Post gazetesi "Erdoğan, Türkiye'yi Yeniden Büyük Yapma sözü vererek zafer kazandı" başlıklı analizinde ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının muhtemel olduğunu belirterek Türkiye'nin şeffaf bir seçim sistemine sahip olduğunu yazdı.

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"Seçim zaferinin arkasındaki gerçek cevap ERDOĞAN'ın Türkiye'nin en büyük sosyopolitik bloğu olan muhafazakarlarla kopmaz bir bağ kurduğudur." iddiasında bulunan gazete muhalefetin Erdoğan'a karşı yeni bir anlatıya ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.