Türkiye seçimleri dünyada manşet! Dış basın dakika dakika takip ediyor...

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Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için ikinci kez sandık başında...



İlk turdaki nefes kesen yarıştan iki hafta sonra dünyada gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi.



Uluslararası ajanslar, görsel ve dijital medya yayınlarında Türkiye seçimleriyle ilgili gelişmeleri dakika dakika duyururken, gazeteler Türkiye seçimlerini ana sayfalarından ve manşetlerinden takip ediyor.



"ANKARA'NIN ÇOK ÖTESİNDE ETKİLERİ OLABİLİR"



Türkiye'de sandıkların açıldığını 'son dakika' bilgisi olarak geçen Associated Press (AP) haber ajansı ilk tur seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde bitirdiğine dikkat çekti ve seçimlerde 64 milyondan fazla kişinin oy kullanacağını belirtti.



"Nihai kararın Ankara'nın çok ötesinde etkileri olabilir" diyen AP, Türkiye'nin Avrupa ile Asya'nın kavşağında bulunduğunu ve NATO'da kilit bir rol oynadığını yazdı.



AFP haber ajansı ise ilk turun çetin bir çekişmeye sahne olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin hem Avrupa hem de Orta Doğu'daki ayak izi nedeniyle dünya medyasının seçimleri dikkatle izlediğini belirtti.



Gözden Kaçmasın Türkiye sandık başında... Haberi görüntüle

ABD'nin en büyük yayın organı CNN 'Türkiye Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimlere gidiyor' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı adaylarını tanıttı ve Türkiye'nin dünya için önemine dikkat çekti:"85 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye giderek kutuplaşan dünyanın merkezinde yer alıyor. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke Ukrayna Savaşında Tahıl Anlaşması'na arabuluculuk yaptı ve Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşı koymada önemli rol oynayan insansız hava araçları sağladı."ABD'li Washington Post gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile manşetten duyurduğu 'Türkiye seçimleri' haberinde Türk seçmenin ikinci kez sandık başına gittiğini belirtti ve Türkiye seçimleriniolarak yorumladı.Washington Post da tıpkı CNN gibi son yıllarda Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünün yükseldiğine dikkat çekti.The Wall Street Journal gazetesi Türkiye seçimlerini ana sayfasından duyurdu. Türkiye'nin Ukrayna Savaşı, NATO ve Ortadoğu'daki nüfuzuna dikkat çeken gazete, milyonlarca seçmenin cumhurbaşkanlarını seçmek için sandık başına gittiklerini belirtti.İngiliz Guardian gazetesi de Türkiye seçimlerini ana sayfasından duyurdu. Erdoğan'ın ilk turda galip geldiğini hatırlatan gazete Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyaları ile ilgili detayları paylaştı.Aljazeera, Türkiye seçimlerini açtığı canlı blogdan anlık takip ediyor. Haberinde Türkiye'deki seçmenlerin sandık başındaki fotoğraflarını kullanan yayın organı sonuçların seçim yasaklarından sonra açıklanacağını belirtti.Alman medyası da Türkiye seçimlerini anlık takip ediyor. Welt gazetesibaşlıklı haberinde seçimlere uluslararası gözlemcilerin de katıldığına dikkat çekti ve Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda nelerin değişeceğini ele aldı.Zeit Gazetesi Türkiye'de sandıkların sabah 08:00 itibari ile açıldığını ve akşam saat 17:00 itibari ile kapanacağını belirtti.Almanya'da 1.5 milyon civarında Türk seçmen olduğuna dikkat çeken gazete, oylamanın uluslararası alanda dikkatle izlendiğini yazdı.Geçtiğimiz hafta kendileri de seçime giden ve ikinci turu bekleyen Yunanistan, Türkiye seçimlerini büyük bir ilgiyle izliyor, bugün Yunan gazetelerinin çoğu Türkiye seçimlerini ana sayfalarından ya da manşetlerinden duyurdu.Ülkenin en büyük gazetesi Kathimerini, cumhurbaşkanı adaylarının ilk turda aldıkları oy oranları ve seçim kampanyaları hakkında bilgi verdiği detaylı haberinde 64 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceğini yazdı.In.gr haber sitesi Türkiye'de sandıkların açıldığını 'son dakika' duyurduğu haberinde 60 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiğini ve Erdoğan'ın ilk turu önde bitirdiğini yazdı.





