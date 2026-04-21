Türkiye rekor kırdı: Dünyada 7'nci

Türkiye, geçen yıl güneşten elektrik üretimini en fazla artıran ülkeler arasında dünyada 7’nci sıraya yükseldi. Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yayımladığı Küresel Elektrik Görünümü Raporu, Türkiye’nin temiz enerji alanında dikkat çeken yükselişini ortaya koydu.

DÜNYADA TARİHİ EŞİK AŞILDI

Rapora göre yenilenebilir enerji kaynakları, geçen yıl küresel elektrik üretiminin yüzde 33,8’ini karşıladı. Böylece son 100 yılda ilk kez yenilenebilir kaynakların payı kömürü geride bıraktı.

Güneş enerjisindeki hızlı büyüme bu dönüşümün ana motoru oldu. Dünya genelinde güneşten elektrik üretimi geçen yıl yüzde 30 artarak son 8 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

TÜRKİYE İLK 10’DA

Türkiye, güneşten elektrik üretimini en fazla artıran ülkeler listesinde 7’nci sırada yer aldı.

Listede ilk sırada Çin bulunurken, onu ABD, Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya izledi. Türkiye’nin ardından ise İtalya, Fransa ve Hollanda geldi.

RÜZGAR VE GÜNEŞTE DÜNYA ORTALAMASINI AŞTI

Türkiye, 2025 yılında elektriğinin yüzde 22’sini rüzgar ve güneş enerjisinden üretti. Bu oran, yüzde 17 seviyesindeki dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Ayrıca Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı son iki yılda iki katına çıkarak yüzde 10,5’e ulaştı.

HİDROELEKTRİKTE DÜŞÜŞ, DOĞAL GAZDA ARTIŞ

Raporda, rüzgar ve güneşteki artışa rağmen hidroelektrik üretimindeki sert düşüşün dikkat çektiği belirtildi.

Türkiye, Brezilya’dan sonra hidroelektrik üretiminde en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke oldu. 18 teravatsaatlik kaybın doğal gaz santralleriyle telafi edildiği, bunun da yıllık ortalama 1,8 milyar dolarlık ek doğal gaz ithalatına yol açtığı ifade edildi.

“TÜRKİYE BÖLGESEL ROL MODEL”

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye’nin Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri için önemli bir örnek haline geldiğini belirtti.

Alparslan, “Bu yılki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31’e ev sahipliği yapacak Türkiye, elde ettiği ivmeyi sürdürerek temiz enerji dönüşümündeki bölgesel liderliğini pekiştirmek için oldukça avantajlı bir noktada” dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ADIM

Alparslan, güneş ve rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji güvenliği açısından her geçen gün daha kritik hale geldiğini vurgulayarak, bu kaynakların yaygınlaşması halinde hem kurak dönemlerde hidroelektrik kayıplarını telafi edeceğini hem de pahalı fosil yakıt ithalatını azaltacağını söyledi.