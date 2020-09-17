‘Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak’

Avrupa Parlamentosu’nda, “Birliğin Durumu” başlıklı yıllık konuşmasını yapan Von der Leyen, beklendiği gibi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine arka çıktı.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını bunun için de AB’nin hatırı sayılır kaynak sağladığını vurgulayan Von der Leyen, “Bunlar, komşularının gözünü korkutmak için gerekçe değil” dedi. Türkiye’nin aday ülke statüsünü görmezden gelen bir söylem benimseyen Von der Leyen, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye’nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur” diye konuştu.