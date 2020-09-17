MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak’
GeriDünya ‘Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
‘Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak’
Abone Olgoogle-news

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda şu ana kadar sessizliği ile dikkat çeken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda, “Birliğin Durumu” başlıklı yıllık konuşmasını yapan Von der Leyen, beklendiği gibi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine arka çıktı.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını bunun için de AB’nin hatırı sayılır kaynak sağladığını vurgulayan Von der Leyen, “Bunlar, komşularının gözünü korkutmak için gerekçe değil” dedi. Türkiye’nin aday ülke statüsünü görmezden gelen bir söylem benimseyen Von der Leyen, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye’nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur” diye konuştu.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle