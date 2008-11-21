Türkiye’nin aracılığına gerek yok iması

Günlük basın toplantısında bir gazeteci, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İran’ın nükleer programı konusunda Ankara’nın olumlu bir aracılık rolü oynayabileceği yönündeki sözlerini hatırlattı.
McCormack, "İranlılarla zaten potansiyel bir süreç bulunuyor, eğer (İranlılar) bunu kabul etmeyi seçerlerse. O da, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya
’dan oluşan süreç. Güvenlik Konseyi’nin desteğini almış bir süreç. Bu konuya ilgisi olan herkesi elbette cesaretlendiririz. İran’ın nükleer silah elde etmemesinden çıkarı olan bütün komşularına, nüfuzlarını kullanarak İran’ı, bu mevcut öneriyi değerlendirmesi için cesaretlendirmesini tavsiye ederim" dedi.