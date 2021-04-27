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Dünya
Haber Giriş: 27.04.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

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Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde, dün bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, dün askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.

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