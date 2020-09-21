‘Türkiye mültecilere karşı çok cömert davrandı’

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Ülke Direktörü Nils Grede, koronavirüs salgınının mülteciler üzerindeki etkisini Hürriyet’e değerlendirdi. Türkiye’nin mültecilere karşı çok cömert davrandığının altını çizen Grede, “Her toplumda olduğu gibi, mülteciler, yoksulluk sınırına çok yakın yaşamlarını sürdürüyorlar. Mülteciler her zaman, sosyal piramidin en alt tabanı olarak, böyle bir krizden en çok etkilenenler oluyor” dedi.

‘SAVUNMASIZ HALE GELDİLER’

Uzun zamandır zor koşullar altında yaşayan mültecilerin koronavirüs nedeniyle daha da savunmasız bir hale geldiklerine dikkat çeken Grede, şunları söyledi: “Koronavirüs bir sağlık krizi, ancak bir ekonomik krize dönüştü. Biliyorsunuz, her toplumda mülteciler yoksulluk sınırına çok yakın bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekonomik krizlere karşı çok hassaslar. Sosyal piramidin en alt tabanı olarak böyle bir krizden ilk etkilenen onlar oluyor. Türkiye’de mültecilere iyi bakılıyor. Ancak bu onların zengin olduğu anlamına gelmiyor. Hâlâ tehlikeli hayatlar yaşıyorlar. Mültecilerin iş bulduğu çoğu sektör koronavirüsten çok etkilendi. Mülteci kamplarında yaptığımız bir ankete göre, kamplarda kalan 55 bin mülteciden yüzde 68’i gelirlerinin bir kısmını veya hepsini kaybetti.”