Türkiye manşetlerden inmiyor... 'Erdoğan nasıl kazanıyor' sorusuna çarpıcı yanıt! Alman gazete son anket sonuçlarını açıkladı

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13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu.

28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi yakından takip eden dünya basını gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Erdoğan'ın ikinci tur seçimin favorisi olduğunu belirten Al Arabiya, bu durumu analiz etti ve Erdoğan'ın neden kazandığını madde madde açıkladı.

Erdoğan'ın 20 yıldır iktidarda kalmayı başardığının altını çizen Al Arabiya 'Erdoğan, yaklaşık bir asırdır laiklik ile tanımlanan bir ülkede İslami değerleri yücelterek muhafazakar ve dindar destekçilerinden derin bir sadakat geliştirdi' dedi.

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Erdoğan'ın izlediği dış politikanın ülkede memnuniyet yarattığını belirten Al Arabiya 'Seçmenleri memnun etmek için altyapıya cömertçe harcama yapıyor' yorumunda bulundu.

'SEÇMENLER MUHALEFETE İNANMIYOR'

Haberde Washington'da bulunan Orta Doğu Enstitüsü analisti Gönül Tol'un görüşlerine de yer verildi.

Göl, 'Bunun gibi ulusal kriz zamanlarında insanlar genellikle liderin etrafında toplanır" dedi. “Seçmenler, muhalefetin işleri düzeltme yeteneğine yeterince inanmıyor' dedi.

ABD merkezli Washington Post (WP) ise 'Erdoğan depremle sarsılan güneyi nasıl kazandı?' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Erdoğan, ölüm oranlarının en yüksek olduğu altı ilde oyların ortalama yüzde 63'ünü aldı. Yıkımın en kötüsünü gören Hatay'da ise ufak bir farkla kaybetti' denildi ve bölgedeki depremzedeler ile mülakat yapıldı.

WP'ye konuşan bir depremzede 'Erdoğan iyi bir adam. Depremden sonra Allah razı olsun, bize çok iyi baktı' dedi.

Depremzede evi hasar gördükten sonra içinde klima, çamaşır ve bulaşık makinesi bulunan bir konteyner eve yerleştirildiğini belirtti ve 'Erdoğan, mağdurlara çok yardımcı oldu. "Bunlar apaçık görünen şeylerdir' dedi.

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İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) 'Erdoğan ilk turu nasıl kazandı ve Kılıçdaroğlu'nun U dönüşü' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik ve göçmenlik konusunda sağa kaydığı belirtildi.

'Kılıçdaroğlu'nun ulusal aidiyet sorununa daha kapsayıcı bir yaklaşımı var, pek çok kişi tarafından el üstünde tutuluyor, ancak koalisyonunda milliyetçi bir açık oluştu' diyen MEE, Bu açığın milliyetçi seçmenin Millet İttifakı'ndaki temsilcisi İYi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda masadan kalkmasıyla daha da arttığının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun politika değişikliğine gittiğini belirten Voice of America 'Kılıçdaroğlu, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmek için mülteci karşıtı ve güçlü güvenlik duruşuyla milliyetçi seçmenleri hedef alıyor' dedi.

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Al Monitor ise haberinde 'Türkiye, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine doğru ilerlerken, muhalefet ve hükümet, milliyetçi seçmenleri etkilemek amacıyla Suriyelileri ve diğer mültecileri evlerine geri göndermek için yarışıyor' yorumuna yer verdi.

ALMAN GAZETE SON ANKETLERİ AÇIKLADI

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi haberinde son anket sonuçlarına yer verdi.

Haberde yayınlanan iki ankette de ikinci turunun kazananının Erdoğan olduğu bilgisine yer verildi.

Focus dergisi, seçimi üçüncü sırada tamamlayan Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteğini açıkladığı bilgisini okurları ile paylaştı, Tagesschau ise 'Seçimin galibi milliyetçilik' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı