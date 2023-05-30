Türkiye manşetlerden düşmüyor... Yunan gazete Erdoğan'ın başarısının sırrını açıkladı! İngiltere'den çarpıcı muhalefet iddiası

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yüzde 52 ile önde tamamladı.

Seçimi yakından takip eden dünya basını sayfalarını Türkiye ve Erdoğan'a ayırmaya devam ediyor.

ABD merkezli CNN International 'Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük sınavını atlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olarak ortaya çıktı ve iktidarını üçüncü on yıla uzatırken muhalefet bloğuna karşı dirençli olduğunu kanıtladı' denildi.

MEE: KOALİSYON TEHLİKEDE

'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı konuşmada açıkça bir başarısızlık duygusu ifade etmese de, muhtemelen kaybetmesinin sonuçları olacaktır' diyen İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) koalisyonun tehlikede olduğunu yazdı.

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Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun ideolojisiyle bağdaşmayacak siyasi çevrelerden destek aldığını vurgulayan MEE ana motivasyonun Erdoğan karşıtlığı olduğunu yazdı ve bunun uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğinin altını çizdi.

Bloomberg 'Dünya, Türkiye'deki Politika Değişikliği İşaretlerini Erdoğan'dan Okumaya Çalışıyor' başlığını attı ve eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'in kabinede yer alabileceğini yazdı.

Fransız Le Monde 'Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi, olağan tebrik korosunu harekete geçirdi. Biden'dan Putin'e, Macron ve Zelensky'ye, devlet ve hükümet başkanları, 20 yıldır iktidarda olan Türk liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı zaferi selamladı' dedi.

El Arabiya Erdoğan - Biden görüşmesini sayfasına taşıdı. Haberde 'ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin F-16 savaş uçağı satın almakla ilgilendiğini vurgularken, Washington'un Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine muhalefetinden vazgeçmesini istediğini vurguladı' denildi.

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Türkiye'nin uluslararası sahnede oynadığı role vurgu yapan NPR 'Türkiye, önemli bir NATO üyesi ve Karadeniz'de büyük bir askeri güç olarak küresel sahnede giderek daha sağlam ve bazen çekişmeli bir rol oynadı' dedi ve Erdoğan'ın bağımsız dış politikasını sürdüreceğini yazdı.

Alman Tagesschau 'Türkiye nereye gidiyor?' başlıklı haberinde Siyaset bilimci Hüseyin Bağcı'nın görüşlerine yer verdi.

Haberde 'Siyaset bilimci Bağcı, Erdoğan'ın artık demokrasiyi tamamen ortadan kaldıracağına inanmıyor. Ancak Erdoğan artık yurtdışında daha da özgüvenli görünebilir' denildi.

Scholz'un Erdoğan'a tebrik telefonu açtığını belirten Frankfurter Rundschau 'Scholz, Almanya ile Türkiye arasındaki yakın bağlara, özellikle de NATO'daki ortak müttefikliklerine vurgu yaptı' dedi

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Haberde Alman Şansölye'nin Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği bilgisine de yer verildi. Welt ise seçimin ardından dünya liderlerinin Erdoğan'ı tebrik ettiğini yazdı.

YUNAN GAZETE: ERDOĞAN DİZ ÇÖKMEDİ

'Erdoğan'a diz çöktürmedi' diyen Yunan Ta Nea gazetesi 'Erdoğan, gözünü bir sonraki savaşa dikmemiş olsaydı, Erdoğan olmazdı. Zafer konuşmasında, şimdiden gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için kampanya yürütüyordu' dedi.

Yeni kabinenin açıklanmasının beklendiğini aktaran Ethnos Mehmet Şimşek'in isminin de adaylar arasında olduğunu yazdı.

In.gr 'Sisi'nin Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için telefonla araması Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin düzelmesiyle sonuçlandı' dedi.

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Ankara - Atina ilişkilerini mercek altına alan Kathimerini haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan son zamanlarda tehdit edici söylemlerini azaltmış ve daha uzlaşmacı görünmüş olabilir. Ancak yol gösterici ideolojisi olarak milliyetçiliği terk ettiğine dair hiçbir işaret yok.'

SKY yeni dönemde Erdoğan'ın deprem bölgesini yeniden inşa etmeye odaklanacağını yazdı.