MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı
GeriDünya Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 01:47 | Son Güncelleme:

Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkesi Mali'de 4 askerin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA'da görevli Fildişi Sahili'nden dört askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fildişi halkına ve hükümetine taziyelerin iletildiği açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Fildişi halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle