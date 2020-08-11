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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Türkiye Lübnan'a yardım etmeye devam ediyor

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Türkiye Lübnan'a yardım etmeye devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, geçen hafta şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçağın gönderileceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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