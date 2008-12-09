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Türkiye ’Light’ Osmanlı

Türkiye ’Light’ Osmanlı

Amerikan The Christian Science Monitor gazetesi, Türkiye’nin son yıllardaki diplomatik ve ekonomik açılım politikalarını "Osmanlı Light" olarak niteledi ve "ABD’nin, Türkiye’nin bu yükselen rolünden kazanacak çok şeyi olabilir" diye yazdı.

AMERİKAN The Christian Science Monitor gazetesi, Türkiye’nin son yıllardaki diplomatik ve ekonomik açılım politikalarını "Osmanlı Ligth" olarak niteledi.

Gazetenin editoryal kurulu tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye’nin ücra bir köşesinde 44. ABD Başkanı seçilen Barack Obama için 44 koyunun kurban kesildiği hatırlatıldı ve "Bu uzaktaki bir yerden küçük bir jest idi. Ama, mesaj büyüktü: İlişkilerin yeniden canlanması umudu" denildi.

Yazıda, Irak’ın işgali nedeniyle ABD’nin popüleritesinin en düşük olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu belirtildi. Ancak, yazıda, Obama yönetiminin, laik Müslüman demokrasi olan Türkiye ile ilişkilerini onarmakla ve çıkarların örtüştüğü noktalarda, gerilimli bölgede Türkiye’nin rolünden daha fazla yararlar sağlamakla iyi bir iş yapacağı savunuldu.

Türkiye’nin bölgesi ve komşularına dikkat çekilen yazıda, Ankara’nın hırslı çıkışla sınırlarında sıfır sorun politikasını hedeflediği ve bölgede bir sorun çözücü olmaya çalıştığı belirtildi.

Önemli oyuncu

Yazıda, Ankara’nın, bu çerçevede, Kafkaslar ve Ortadoğu’da başlattığı barışçı girişimlerine ve Ermenistan’a yönelik açılımına işaret edildi. Ankara’nın, BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildiğine ve ABD ile İran arasında arabuluculuk önerdiğine de yazıda yer veren gazete, yazısında şöyle devam etti: "Bu diplomatik ve ekonomik genişlemeye ’Osmanlı Light’ deyin. ABD’nin, Türkiye’nin bu yükselen rolünden kazanacak çok şeyi olabilir. İsrail ve Suriye arasındaki dolaylı görüşmelerin bunlardan biridir ve bu konuda Obama’nın büyük desteğine ihtiyaç sulunuyor. ABD Irak’tan çekildikçe Türkiye daha önemli bir oyuncu olacak."

Ankara’nın, Kuzey Irak’ta üstlenen PKK’nın saldırıları konusunda ABD’yi suçladığı hatırlatıldı ve "ABD ve Türkiye arasındaki gerginlikler çözülse bile, ilerideki yol Türk başkenti gibi inişli çıkışlı olacak" görüşüne yer verildi. Yazıda, Obama’nın 1915’te yaşanan acı olaylara bakışı ve ABD’deki seçim döneminde bunun Türkiye’de saplantı haline gelmesine işaret edilerek, "Buna odaklanarak, Türkiye, soykırım tartışmasını ABD’nin sorunu yapıyor. Halbuki bunu çözmesi gereken Türkiye" denildi.

Gazetedeki yazıda, ABD’nin, Soğuk Savaş günlerindeki gibi bir otomatik müttefik olmasını Türkiye’den beklememesi gerektiği de ifade edildi. Yazıya şu görüşlerle son verildi:

"Rusya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı oldu. İktidardaki Müslüman parti bölgedeki Müslüman kardeşlerine daha fazla yakınlık duyuyor. Türkiye, Batı ile bağlarını komşularına daha fazla ilgi ile dengelemeye çalışıyor. Gerçekten, Washington’a da yarar sağlayacak ince bir denge gerekiyor."
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