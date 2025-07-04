Türkiye-Libya anlaşması Mısır’ı da rahatsız etti

Haberin Devamı

Middle East Eye’ın haberine göre Kahire yönetimi Libya’nın doğusundaki parlamentonun Türkiye ile deniz yetki anlaşmasını onaylamasını engellemek için ABD’den müdahale etmesini istedi.

ABD’DEN YARDIM İSTEDİLER

Middle East Eye’a konuşan Mısırlı yetkililer, Temsilciler Meclisi’nin anlaşmayı onaylamasının “Doğu Akdeniz’de Mısır’ın Gazze ve Sudan’daki savaşların etkileriyle boğuştuğu bir dönemde gerilimi tırmandırabileceğinden endişe ettiklerini” söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’nin geçen ay ABD’nin Afrika kıdemli danışmanı Massad Boulos ile yaptığı bir telefon görüşmesinde ABD’nin devreye girmesi konusunu gündeme getirdiğini aktaran yetkililer, Boulos’un Halife Hafter’i arayarak konuyu görüşeceğini ifade ettiğini belirtti. Mısırlı yetkililer, geçen ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol Şirketi arasında imzalanan ve dört deniz bloğunda petrol arama çalışmaları öngören anlaşmanın Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesini ihlal edebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

ATİNA DA HAREKETLENDİ

Türkiye ve Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019’da imzaladığı deniz yetki sınırları anlaşmasını Tobruk’taki Temsilciler Meclisi o dönemde tanımamıştı. Yunanistan da o dönem Mısır ile kendi anlaşmasını imzalamıştı. Ancak son dönemde Tobruk ve Ankara arasındaki ilişkilerde olumlu yönde gözlenen değişimle Atina ve Kahire’nin yoğun diplomatik çabalarına rağmen Hafter’in bu anlaşmayı onaylamaya yaklaştığı haberleri çıktı. Libya-Türkiye hattındaki gelişmelere karşı harekete geçen Yunanistan yönetiminin Mısır’ın da sürece dahil olmasını istediği iddia edilirken, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis’in Libya’ya gideceği bildiriliyor.