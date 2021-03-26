TÃ¼rkiye, Kovid-19 aÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesini geride bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya genelinde 140 Ã¼lkede 501 milyon kiÅŸinin koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. ABD, 133 milyon aÅŸÄ±lamayla ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, TÃ¼rkiye 14 milyondan fazla aÅŸÄ±lamayla ilk 7â€™deÂ yer alÄ±yor.

DÃ¼nya tarihinin en bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±lama kampanyasÄ± devam ediyor. Bloombergâ€™in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± verilerde, 140 Ã¼lkede 501 milyondan fazla kiÅŸinin aÅŸÄ± olduÄŸunu duyurdu. YayÄ±nlanan sÄ±ralamada ABD, 133 milyon 305 bin 295 aÅŸÄ±lamayla ilk sÄ±rada yer alÄ±rken; Avrupaâ€™daki birÃ§ok Ã¼lkeyi geride bÄ±rakan ve dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 7â€™inci sÄ±rada yer alan TÃ¼rkiyeâ€™de, 14 milyon 393 binden fazla aÅŸÄ±lama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â YÃœZDE 75'E ULAÅžMASI Ä°Ã‡Ä°N 5 AYLIK SÃœRE

ABDâ€™de Beyaz Saray TÄ±bbi BaÅŸ DanÄ±ÅŸmanÄ± Dr. Anthony Fauci, ABDâ€™de tam olarak normale dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n nÃ¼fusun yÃ¼zde 70 ila 85â€™inin aÅŸÄ±lanmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini ifade etti. Uzmanlar, gÃ¼nde 12,2 milyon olan aÅŸÄ±lama oranÄ±nÄ±n kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k geliÅŸtirmek iÃ§in yÄ±llar alabileceÄŸini ifade ediyor. Ancak bu oranÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. ABDâ€™de gÃ¼nlÃ¼k aÅŸÄ±lama sayÄ±sÄ± ortalama 2 milyon 500 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Bu oranla ABD nÃ¼fusunun yÃ¼zde 75â€™inin aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 ay sÃ¼receÄŸi belirtildi. ÃœLKELERDEKÄ° AÅžILAMA ORANLARIÂ

Bloombergâ€™in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re ABD nÃ¼fusunun yÃ¼zde 20.5â€™i, Ã‡inâ€™in yÃ¼zde 3.1â€™i, Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinin yÃ¼zde 7.1â€™i, Hindistanâ€™Ä±n yÃ¼zde 2â€™si, Ä°ngiltereâ€™nin yÃ¼zde 23.8â€™i Brezilyaâ€™nÄ±n ise yÃ¼zde 4.4â€™Ã¼ aÅŸÄ±landÄ±. DÃ¼nya sÄ±rlamasÄ±nda 7'inci sÄ±radaÂ yer alan ve bir Ã§ok AB Ã¼lkesini geride bÄ±rakanÂ TÃ¼rkiyeâ€™de ise nÃ¼fusun yÃ¼zde 8.7â€™sinin aÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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