Türkiye korkusu harekete geçirdi! Miçotakis hemen telefona sarıldı

Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan'ı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yöndeki açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacı, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıtasahanlığı ile çakışan 18 no'lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak "en yetkili kişiden bilgi almak".

Yine Yunanistan basınında bazı yorumcular ise Dendias'ın Mısır'dan bu "hassas" bölge için çıkartılan ruhsatın değiştirilmesini ve başka bir bölge için ruhsat çıkarılmasını isteyeceğini yazdı.

Türkiye de Mısır'ın iki ülke arasındaki kıtasahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak 18 no'lu parsele ruhsat çıkarmasını takdir etmişti. Yunanistan'ın ise son hamleleriyle, Ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına "zarar verecek olası hamlelerin önüne geçmeyi amaçladığı" bildiriliyor.

Atina'nın, Mısır'ın Kıbrıs ve Yunanistan ile yürüttüğü üçlü enerji ittifakını anımsatarak, Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceği belirtiliyor.

MISIR'LA İLGİLİ SÜRPRİZ GELİŞMEYİ ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

"MISIR'LA DENİZ YETKİ ALANLARINI MÜZAKERE EDEREK BİR ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti. Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.