Türkiye korkusu bir araya getirdi: İsrail'in Yunanistan'a teklifi belli oldu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz arasında Atina’da gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki artan askeri ve teknolojik kapasitesi ana gündem maddesi oldu.

Görüşmede, Ankara’nın yükselen caydırıcılığına karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

İSRAİL’DEN ATİNA’YA “STRATEJİK TEKLİF”

Yunanistan’da yayın yapan Nemesis haber sitesi, görüşmeyi “İsrail, Türkiye karşıtı planlar ile Atina’ya geldi” başlığıyla duyurdu.

Görüşmenin perde arkasına ilişkin dikkat çekici detayların paylaşıldığı haberde, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı caydırıcılığını artırmayı hedeflediği öne sürüldü ve Katz’ın "kapsamlı bir stratejik teklif" ile Atina’ya geldiği belirtildi.

F-35’LERE İSRAİL TEKNOLOJİSİ TEKLİFİ

Haberde, İsrail’in Atina’ya İran saldırılarında kullanılan bazı Tel Aviv menşeli askeri teknolojileri teklif ettiği ifade edildi. Bu teknolojilerin, Yunanistan’a ait F-35 savaş uçaklarına entegre edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda uçakların taarruz kabiliyetinin ve istihbarat toplama yeteneğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Uçakların, yoğun elektromanyetik tehdit ortamında hayatta kalma kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Uçaklara, RAMPAGE füzeleri ile SPICE güdüm kitlerinin tedarikinin de gündemde olduğu kaydedildi.

LORA BALİSTİK FÜZELERİ MASADA

LORA balistik füzelerinin görüşmenin kilit başlıklarından biri olduğu vurgulanan haberde, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu füzeler, stratejik derinlikte yüksek hassasiyetle vuruş yapabilme imkanı sunuyor ve gelişmekte olan Türk balistik füze programına doğrudan bir panzehir olarak değerlendiriliyor. İsrail, Yunanistan’ın yeterli sayıda füze ile ilgilenmesi halinde, ortak üretim dahil her seçeneği ilk etapta görüşmeye istekli görünüyor.”

Türkiye'nin ilk hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4

ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA AĞI GÜNDEMDE

İnsansız hava araçları ve seyir füzelerinden balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesini kapsayan Davud Sapanı, Barak MX ve Spyder sistemleri ile gelecekte Arrow’un terminal safha balistik füze savunma sistemlerini içeren bütüncül bir hava savunma ve füze kalkanının da masada olduğu aktarıldı.

Yunanistan’ın, ulusal hava savunmasını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu paketin kritik unsurlarını imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

PULS VE İHA KARŞITI İŞ BİRLİĞİ

Haberde, PULS füze sistemleri ve geniş mühimmat paketine ilişkin sözleşmenin de kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Bu iş birliği; İsrail’in insansız hava aracı karşıtı teknolojilerinin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk İHA’larına ve insansız platform sürülerine karşı koymayı amaçlayan yerli Yunan çözümlerine (örneğin KENTAVROS) olası entegrasyonunu da kapsıyor. Bu çerçevede Tel Aviv–Atina hattında yakın bir iş birliği görülüyor.”

“EGE VE DOĞU AKDENİZ’DE KALKAN VE KILIÇ”

Haberde son olarak şu yoruma yer verildi:

“Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de artan nüfuzuna karşı Yunanistan ve İsrail’in önlem alması kaçınılmazdır. Ankara’ya karşı Tel Aviv ile birlikte Atina, Ege ve Doğu Akdeniz’de bir kalkan ve kılıç gibi hareket etmektedir.”