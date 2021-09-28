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Türkiye kökenliler rekor kırdı: 19 milletvekili

#Almanya#Seçim#Milletvekili
Türkiye kökenliler rekor kırdı: 19 milletvekili

Almanya'da, 48 Türk Bundestag’da koltuk kapmak için yarıştı, bunlardan 19’u başarılı oldu. Böylece Türkiye kökenliler en yüksek vekil sayısına ulaştı. 2017’de bu sayı 14 olmuştu.

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YEŞİLLER’DEN 5 VEKİL

- Melis Sekmen (28), iktisat alanında öğrenim görüyor.

- Canan Bayram (55), Malatya doğumlu, avukat. 2013’ten beri milletvekili.

- Filiz Polat (43,) iktisat alanında öğrenim gördü, 2017’den bu yana milletvekili.

- Cem Özdemir (56), 1994’te meclise ilk kez seçilen iki Türk’ten biri oldu.

- Ekin Deligöz (50) Tokat doğumlu. Kamu yönetimi alanında öğrenim gördü, 1998 yılından bu yana milletvekili.

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SPD’DEN 10 VEKİL

-Cansel Kızıltepe (45) İktisat öğrenimi gördü ve 2017’den beri milletvekili

-Hakan Demir (36), siyaset bilimleri alanında görenim gördü.

-Aydan Özoğuz (53), 2009’dan beri milletvekili. 2013-2018 döneminde Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

-Metin Hakverdi (51) 2013’ten bu yana milletvekili olarak görev yapıyor.

-Macit Karaahmetoğlu (53) Rize doğumlu. Avukatlık yapıyor.

-Derya Türk-Nachbaur (48), Paderborn doğumlu.

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-Mehmet Ali Takış(30) Batı Trakyalı. Türk kökenli Yunan ve Alman vatandaşı. Üniversitede öğrenim üyesi.

-Gülistan Yüksel (60), Adana doğumlu. 2018’den bu yana milletvekili.

-Nezahat Baradari (56) Ankara doğumlu. Çocuk doktoru.

-Mahmut Özdemir (34), hukuk öğrenimi gördü. 2013’ten beri milletvekili.

CDU’DAN TEK VEKİL

-Serap Güler (41) Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Uyum ve Kadın Bakanlığı müsteşarıydı.

SOL PARTİDEN ÜÇ VEKİL

-Sevim Dağdelen (46) 2005 yılından bu yana milletvekili olarak görev alıyor.

-Gökay Akbulut (38), siyaset öğrenimi gördü ve 2017’den bu yana milletvekili.

-Ateş Gürpınar (37) tiyatro ve medya bilimleri alanında öğrenim gördü.

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#Almanya#Seçim#Milletvekili