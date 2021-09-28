Türkiye kökenliler rekor kırdı: 19 milletvekili

YEŞİLLER’DEN 5 VEKİL
- Melis Sekmen (28), iktisat alanında öğrenim görüyor.
- Canan Bayram (55), Malatya doğumlu, avukat. 2013’ten beri milletvekili.
- Filiz Polat (43,) iktisat alanında öğrenim gördü, 2017’den bu yana milletvekili.
- Cem Özdemir (56), 1994’te meclise ilk kez seçilen iki Türk’ten biri oldu.
- Ekin Deligöz (50) Tokat doğumlu. Kamu yönetimi alanında öğrenim gördü, 1998 yılından bu yana milletvekili.
SPD’DEN 10 VEKİL
-Cansel Kızıltepe (45) İktisat öğrenimi gördü ve 2017’den beri milletvekili
-Hakan Demir (36), siyaset bilimleri alanında görenim gördü.
-Aydan Özoğuz (53), 2009’dan beri milletvekili. 2013-2018 döneminde Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.
-Metin Hakverdi (51) 2013’ten bu yana milletvekili olarak görev yapıyor.
-Macit Karaahmetoğlu (53) Rize doğumlu. Avukatlık yapıyor.
-Derya Türk-Nachbaur (48), Paderborn doğumlu.
-Mehmet Ali Takış(30) Batı Trakyalı. Türk kökenli Yunan ve Alman vatandaşı. Üniversitede öğrenim üyesi.
-Gülistan Yüksel (60), Adana doğumlu. 2018’den bu yana milletvekili.
-Nezahat Baradari (56) Ankara doğumlu. Çocuk doktoru.
-Mahmut Özdemir (34), hukuk öğrenimi gördü. 2013’ten beri milletvekili.
CDU’DAN TEK VEKİL
-Serap Güler (41) Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Uyum ve Kadın Bakanlığı müsteşarıydı.
SOL PARTİDEN ÜÇ VEKİL
-Sevim Dağdelen (46) 2005 yılından bu yana milletvekili olarak görev alıyor.
-Gökay Akbulut (38), siyaset öğrenimi gördü ve 2017’den bu yana milletvekili.
-Ateş Gürpınar (37) tiyatro ve medya bilimleri alanında öğrenim gördü.