Türkiye kırmızı bültenle arıyordu... İsveç'ten iade kararı geldi

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İsveç devlet televizyonu SVT, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu kişinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık suçlarından ceza aldığı belirtiliyor.

Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, kararı 'rutin bir durum' olarak nitelendirdi.

İade edilecek kişinin dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

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Türkiye, iki ülke ile 10 maddelik bir mutabakat imzalayarak üyelik yolunu açmıştı.