Türkiye karşıtı Senatör’e Atina’da onur nişanı

“ABD’deki en iyi Yunan-Rum dostu” olarak bilinen Menendez, Yunanların 1821’de Osmanlıya karşı isyanlarının 200’ncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir foruma katılmak üzere Atina’ya geldi. Menendez için Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Yunanistan’ın çok iyi bir dostu. Doğu Akdeniz’in stratejik öneminin, ABD dış politikasında odak noktası olmasını başardı”, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu “Yunanistan’da seviliyorsunuz. İcraaatınız için teşekkür ederim”, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da “ABD ile ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkısı olan Yunanistan’ın gerçek dostu” dediler.

ANKARA’YI SUÇLADI

Akropolis Müzesi’nde düzenlenen törende, Yunan dostu İngiliz şair Lord George Gordon Byron’un (1788-1824) “Yunan adaları” şiirinden mısralar okuyan Menendez ise “Türkiye’nin gerginlikleri arttırmasına sessiz kalamayız. Türkiye’nin bugünkü yönetimi, Doğu Akdeniz’de, Kafkaslar’da bölünmeleri beslemek istiyor. ABD’den, Türkiye’nin bu davranışlarını gözden geçirmesini ve tarihi müttefiklerinin yanında yer almasını bekliyorum” ifadesini kullandı.

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