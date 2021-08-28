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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 28.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye karşıtı Senatör’e Atina’da onur nişanı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Türkiye karşıtı Senatör’e Atina’da onur nişanı

ABD Senatosu’nda Türkiye’ye karşı birçok tasarıya ön ayak olan, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Parti Senatörü Robert Menendez, Atina’da krallar gibi ağırlandı. Menendez’e Kutsal Haç nişanı ile Atina şehri madalyası verildi. Menendez de bu misafirperverliğe, Türkiye’yi suçlayarak karşılık verdi.

“ABD’deki en iyi Yunan-Rum dostu” olarak bilinen Menendez, Yunanların 1821’de Osmanlıya karşı isyanlarının 200’ncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir foruma katılmak üzere Atina’ya geldi. Menendez için Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Yunanistan’ın çok iyi bir dostu. Doğu Akdeniz’in stratejik öneminin, ABD dış politikasında odak noktası olmasını başardı”, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu “Yunanistan’da seviliyorsunuz. İcraaatınız için teşekkür ederim”, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da “ABD ile ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkısı olan Yunanistan’ın gerçek dostu” dediler.

ANKARA’YI SUÇLADI

Akropolis Müzesi’nde düzenlenen törende, Yunan dostu İngiliz şair Lord George Gordon Byron’un (1788-1824) “Yunan adaları” şiirinden mısralar okuyan Menendez ise “Türkiye’nin gerginlikleri arttırmasına sessiz kalamayız. Türkiye’nin bugünkü yönetimi, Doğu Akdeniz’de, Kafkaslar’da bölünmeleri beslemek istiyor. ABD’den, Türkiye’nin bu davranışlarını gözden geçirmesini ve tarihi müttefiklerinin yanında yer almasını bekliyorum” ifadesini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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