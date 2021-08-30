Türkiye karşıtı senatörden küstah açıklama

Menendez, Yunan “Kathimerini” gazetesine demecinde, Türkiye’nin ABD çıkarlarına ters düşen bir siyaset izlediğini söyledi. “Erdoğan, iktidardan giderse durum değişir mi?” sorusuna karşılık Menendez, “Senato’da Türkiye’nin en güçlü destekçileri bile, Türkiye’den ve özellikle Erdoğan’dan yana düş kırıklığına uğradılar. Türkiye’de yeni bir yönetimin, hepimizin beklentilerini yerine getireceğine inanıyorum” dedi. Menendez, Ege’de Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin Yunan tezlerini savunurken, ABD’nin Yunanistan’a daha çok silah vermesinden yana olduğunu da kaydetti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor