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Dünya
Yorgo KİRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye karşıtı senatörden küstah açıklama

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Türkiye karşıtı senatörden küstah açıklama

ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı birçok tasarıya önayak olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Atina’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde küstah açıklamalarda bulundu.

Menendez, Yunan “Kathimerini” gazetesine demecinde, Türkiye’nin ABD çıkarlarına ters düşen bir siyaset izlediğini söyledi. “Erdoğan, iktidardan giderse durum değişir mi?” sorusuna karşılık Menendez, “Senato’da Türkiye’nin en güçlü destekçileri bile, Türkiye’den ve özellikle Erdoğan’dan yana düş kırıklığına uğradılar. Türkiye’de yeni bir yönetimin, hepimizin beklentilerini yerine getireceğine inanıyorum” dedi. Menendez, Ege’de Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin Yunan tezlerini savunurken, ABD’nin Yunanistan’a daha çok silah vermesinden yana olduğunu da kaydetti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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