Türkiye karşıtı Senatör müebbet ceza alabilir: Menendez yandı

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Yıllarca azılı bir şekilde yürüttüğü Türkiye düşmanlığı politikalarıyla tanınan Senatör Robert (Bob) Menendez’in hakkındaki 16 suçlamanın tamamından jüri tarafından suçlu bulunması sonrası konuşan New York Güney Bölge Başsavcısı Damian Williams, Menendez’in koltuğunu ve gücünü para için satma günlerinin sona erdiğini belirtti. “Yolsuzluğun bir bedeli vardır. Kamuoyunun güvenini aşındırır ve hukukun üstünlüğünü zayıflatır” diyen Williams, Menendez’in yıllar boyunca kâr amaçlı siyaset yürüttüğünü vurguladı.

BEN BİR VATANSEVERİM

Rüşvet, dolandırıcılık, yolsuzluk, gasp, adaletin engellenmesi, komplo ve Mısır ile Katar adına ajanlık yapmak gibi suçların hepsinden suçlu bulunan ve tarihe “yabancı bir ülkenin ajanı olarak hareket etmekten hüküm giyen ilk ABD senatörü” olarak geçen Menendez’in mahkeme kararı sonrası ilk açıklaması “Hiçbir zaman kamuya verdiğim yemini ihlal etmedim” oldu.

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222 YIL HAPİS CEZASI

Menendez’in alacağı ceza, 29 Ekim’de Hakim Sidney H. Stein tarafından açıklanacak. O tarihe kadar serbest kalmaya devam edecek olan Menendez, toplam 222 yılla yargılanıyordu. Fakat eyalet kanunlarına göre mahkeme aksi bir karar vermediği sürece cezalar ayrı ayrı değil tek seferde yatılıyor. Buna göre Menendez 20 yıl federal hapishanede kalabilir. Ancak Menendez’in avukatlarının temyize gitmesi bekleniyor.

‘İSTİFA ET’ BASKISI

Savcı Williams’ın hazırladığı iddianame ve ortaya çıkan rüşvet görüntülerinden sonra Menendez’in Senatörlük görevinden istifa etmesi için kendi partisi içinden birçok senatör çağrıda bulunmuştu. Önceki günkü kararın ardından Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, yaptığı açıklamada, “Bu ‘suçlu’ kararının ışığında Senatör Menendez artık seçmenleri, Senato ve ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir” dedi.

İSTİFA ETMEZSE İHRAÇ

Menendez’in halen istifa etmeyi reddetmesi durumunda ihraç edilmesi noktasında görüşler de giderek ağırlık kazanmaya başladı. Şayet böyle bir teklif Senato’ya getirilirse üçte iki çoğunluk sağlanması gerekiyor. Menendez şayet istifa etmezse ve ihraç oyu yeterli sayıya ulaşamazsa ABD Anayasası’na göre suçluların Kongre’de görev yapmasını ya da yeniden seçilmek için seçime girmesini engelleyen bir madde yok.

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YUNAN DOSTU TÜRK DÜŞMANI

- Rüşvet, dolandırıcılık ve yabancı ülkelere ajanlık gibi suçlamalardan hüküm giyen ve ömrünün geri kalanını federal hapishanede geçirme ihtimali bulunan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, uzun yıllar Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Ermenistan için siyaset yürütmüş ve Türkiye hakkındaki tüm konularda hasmane bir tutum sergilemişti. Menendez, Türkiye’ye F-16 satışını yıllarca askıda bekletmiş, S-400 hava savunma sistemi satışının ABD yasalarını ihlal ettiğini iddia etmiş, Türkiye’nin Mavi Vatan politikasına özellikle Doğu Akdeniz’de şiddetle karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve İran ile ilişkilerini sertçe eleştirmiş, Türkiye’yi sıklıkla insan hakları konusunda itham etmişti. Menendez ayrıca GKRY’ye silah ambargosunun kaldırılması noktasında önde gelen Kongre üyesiydi. Menendez’in Yunanistan ve GKRY’den devlet nişanları da bulunuyor.