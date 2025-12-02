Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır

Haberin Devamı

Türkiye, Ukrayna’daki savaşın sona ermesinin ardından tarafların mutabık kalacağı bir barış anlaşması temelinde sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında, Karadeniz’de diğer ortaklarla birlikte sorumluluk üstlenmeye ve bu alanda öncülük etmeye prensipte hazır olduğunu belirtti.

KARADENİZ’DEKİ SALDIRILARIN ARDINDAN NET MESAJ

28 Kasım’da Karadeniz’de ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye savaşın kendi kıyılarına doğru yayılması riskine karşı uyarıda bulundu. Ankara, Karadeniz’in güvenliğinin yalnızca ilgili aktörler tarafından değil, hiçbir ülke tarafından tehdit edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

“BARIŞ KARARINI RUSYA VE UKRAYNA VERİR”

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik müzakere sürecini güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Diplomatik kaynaklar, her türlü barış anlaşmasıyla ilgili nihai kararın sadece Rusya ve Ukrayna’ya ait olduğunu ifade etti.

Savaşın başlangıcından bu yana Karadeniz Tahıl Girişimi ve esir takası gibi kritik konularda uzlaşı sağlayan Türkiye, barışın tesis edilmesine öncelik veriyor. Hem Ukrayna hem de Rusya ile temas kanallarını açık tutan Ankara, sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

TÜRKİYE, KARADENİZ’DE SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIR

Savaş sona erdikten sonra oluşacak barış anlaşması çerçevesinde sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında Türkiye, Karadeniz’de diğer ortaklarla birlikte deniz alanında sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye prensipte hazır olduğunu teyit etti.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’NIN SAVUNMASINDAKİ ROLÜ

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, büyüklüğü ve kapasitesi sayesinde Avrupa’nın savunmasında kritik bir role sahip. NATO’nun en büyük ikinci ordusuna ve operasyonlara en fazla katkı veren ikinci ülkeye sahip olan Türkiye’nin, 7 milyar doları aşan savunma sanayii ihracatı hatırlatıldı.

Türk savunma sanayisinde 100 bin kişinin istihdam edildiği belirtilirken, bu kapasitedeki bir ülkenin Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerinin dışında bırakılmasının AB’nin çıkarlarına hizmet etmediği ifade edildi.

NATO’NUN GENİŞLEMESİ: TÜRKİYE’DEN HATIRLATMA

Ankara, NATO’nun genişleme politikasının Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 10. maddesine dayandığını vurguladı. Buna göre, yeni üyelerin ittifaka kabulü ancak mevcut üyelerin güvenliğine katkı sağlayacağının düşünülmesi halinde mümkün oluyor.

Mevcut üyelerin, genişlemenin uygun olmadığı yönündeki tutumlarına da saygı duyulması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN UKRAYNA’YA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Türkiye, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı yasa dışı ilhakından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine verdiği desteği devam ettiriyor.