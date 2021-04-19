Türkiye izin verdi: İngiltere Karadeniz savaş gemisi gönderiyor

İngiltere'nin boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için Türkiye kararını verdi.

İngiltere'nin isteğinin Montrö Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlendi.

CNN Türk canlı yayınında gelişmeyi değerlendiren Sena Alkan geminin Mayıs ayında Karadeniz'e geçesinin beklendiğini aktardı.

İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı.

Ancak İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde bir gemi için izin istendi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

ABD, yaptığı resmi duyuru ile Montrö Anlaşması’na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz’e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.

İngiltere ise geçtiğimiz haftalarda Ukrayna hava sahasına destek amacı ile Romanya'ya savaş jeti gönderme kararı almıştı.

KREMLIN ABD'Yİ UYARMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya’dan askerini geri çekmesini isterken, Moskova yönetimi de ABD’yi 'provokatif davranmaması' için uyarmıştı.

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