Türkiye istedi Yunanistan kaldırdı! Patriot krizinde itiraf geldi

Sirigos, gayri askeri statüde bulunan Kerpe Adası ile Türk-Yunan sınırına yerleştirilen Patriot hava savunma sistemlerinin geri çekilmesinin Türkiye’nin talebi sonrası gerçekleştiğini söyledi. Sirigos’un açıklamaları, hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis’in Patriotların geri çekilmesinin Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığına yönelik sözleriyle çelişti. Marinakis, kararın tamamen Savunma Bakanlığı’nın operasyonel değerlendirmesi olduğunu savunmuştu.

NATO ETKİSİ

Parapolitika radyosuna konuşan Sirigos ise Türkiye’nin, Körfez’de yaşanan kriz nedeniyle Patriot sistemlerinin geçici olarak konuşlandırılmasına itiraz etmediğini belirtti.Yunan vekil, gerilimin düşmesinin ardından Ankara’nın sistemlerin kaldırılmasını istediğini söyledi. Yunan vekil ayrıca NATO’nun ilk kez Doğu Ege adalarındaki askeri varlığı fiilen kabul ettiğini savunarak, “Türkiye’yi tehdit olarak görüyoruz ancak NATO Türkiye’yi tehdit olarak değerlendirmiyor çünkü ittifak üyesi” dedi.

ATİNA AB’Yİ DOLANDIRMIŞ

Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis hükümetini sarsan Avrupa Birliği (AB) tarım fonlarındaki milyonlarca avroluk yolsuzluk skandalının ardından bu kez benzer bir skandal daha patlak verdi. Avrupa Kamu Savcılığı, pandemi döneminde göçmen kampları için ayrılan AB fonlarında milyonlarca avroluk vurgun yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, COVID-19 pandemisi sürecinde 2020-2021 yılları arasında inşa edilen Atina’nın kuzeyindeki iki göçmen kabul ve barındırma merkezine odaklandı. İddialara göre projeler kamu ihalesi yapılmadan doğrudan özel şirketlere verildi ve maliyetler şişirilerek benzer tesislere kıyasla yaklaşık 15 kat daha yüksek seviyeye çıkarıldı. Toplam büyüklüğü 11,3 milyon Euro’yu bulan sözleşmelerin, AB fonlarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor. Hesaplamalara göre, benzer özelliklere sahip diğer tesisler için göçmen başına sadece 270 Euro harcarken, bu rakam sözkonusu iki tesis için 23 bin 900 Euro’ya ulaştı.