Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerini yıkmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kasım 2020'den bu yana muhtelif kereler İsrail'in yıkım uygulamalarına maruz kalan Humsa el-Favka köyünde Filistinlilere ait evlerin yıkılması sonucu 35'i çocuk 70 kişinin yerlerinden edilmesi, kabul edilemez bir başka zorbalık örneği ve uluslararası hukuk ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, sadece 2021'de Batı Şeria'da Filistinlilere ait 421 yapıyı yıkarak 592 kişiyi yerinden ettiği anımsatılan açıklamada, ülkenin bu uygulamalarının, uluslararası toplumun yıkımları durdurma çağrılarına kulak asmadığı ve tek taraflı uygulamalarıyla işgali ilhaka dönüştürmeyi amaçladığının açık göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail’in söz konusu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyor, İsrail'in işgal altındaki topraklarda işlediği suçlardan sorumlu tutulmasına yönelik hukuki süreçlere desteğimizi bu vesileyle yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

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