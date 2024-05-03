Türkiye İsrail ile tüm ticareti durdurdu

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Ticaret Bakanlığının, Türkiye’nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatının kısıtlandığı vurgulanan açıklamasında, “İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir” denildi.

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İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin bu adımının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X platformundan yaptığı açıklamada, “Türk halkının ve iş insanlarının çıkarları ile uluslararası ticaret anlaşmalarının hiçe sayıldığını” belirterek, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na, yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak Türkiye ile ticarette alternatifler yaratılması yönünde çalışma talimatı verdiğini duyurdu. İki ülke arasındaki ticaret 2023’te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76’sı Türkiye’nin ihracat payıydı.