Türkiye-İspanya-İtalya hattı Yunan basınında: Ciddi tehdit!

Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile geliştirdiği savunma sanayisi iş birlikleri Yunan basınında geniş yankı buldu. Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin Avrupa pazarındaki savunma projelerini detaylı şekilde analiz ederek, bu iş birliklerini “Yunanistan için ciddi bir tehdit” olarak değerlendirdi.

AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ, ATİNA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Kathimerini, Ankara'nın Avrupa'nın en büyük devletleriyle imzaladığı savunma anlaşmalarını tek tek sıraladı. Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile özellikle savunma sanayisi alanında kurduğu yakın ilişkiler, Atina'da endişe yarattı. Haberde, bu ilişkilerin Yunan dış politikasında yeni adımları tetiklediği belirtildi.

MUGEM: TÜRKİYE-İSPANYA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ AŞAMA

Türkiye'nin yerli üretim ulusal uçak gemisi MUGEM (300 metre uzunluğunda), İspanya ile askeri ilişkilerde önemli bir aşamayı temsil ediyor. TCG Anadolu, İspanyol Juan Carlos modelinden esinlenerek inşa edilirken, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmaya yönelik stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor.

Haberde, bu geminin Doğu Akdeniz ve ötesinde taşıdığı ateş gücüyle Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığını artırdığı vurgulandı.

EUROFIGHTER TESLİMATINDA TÜRKİYE’YE ÖNCELİK

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı gösteren bir diğer örnek ise Eurofighter savaş uçakları oldu. İspanya, kendi teslimatlarını geciktirerek Türkiye’nin 28’i yeni olmak üzere toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağını daha erken teslim almasını sağladı.

Bu uçakların 28’inin Umman ve Katar’dan tedarik edilmesi planlanırken, kalan 12’si ikinci el olacak.

MİLYAR EURO'LUK AİRBUS ANLAŞMALARI

Türkiye, İspanya’daki Airbus tesislerinden 2,5 milyar Euro değerinde 7 adet A-330, ayrıca 2,8 milyar Euro değerinde 10 adet A-400M nakliye uçağı satın almak üzere sözleşme imzaladı. Bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılacak.

Doğu Akdeniz’de veri toplayarak görev yapan CASA CN-235 uçakları da Türk Hava Kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Bu uçaklar, TUSAŞ tarafından İspanyol teknolojisiyle üretiliyor.

GÖKBEY HELİKOPTERİNDE ÜÇLÜ ORTAKLIK

Gökbey (T-625) hafif nakliye helikopterinin üretiminde Türkiye, İspanya ve İtalya birlikte çalışıyor. Projedeki TUSAŞ, ASELSAN, LHTEC Türk şirketleri, İspanyol CESA ve İtalyan Avio Aero iş birliği içinde. Şu ana kadar 3 helikopter teslim edildi, hedef 20 adet.

İSPANYA 24 HÜRJET ALACAK

İspanya, Northrop SF-5M eğitim uçaklarının yerine 24 adet Hürjet almak üzere Türkiye ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin Avrupa’daki gücünü pekiştirdi.

Ayrıca, İspanya’nın 19. Patriot Füze Bataryası yıllardır Adana İncirlik Üssü'nde konuşlu durumda. Bu bataryalar, NATO hava savunma sistemine entegre şekilde çalışıyor.

BAYKAR, İTALYAN PİAGGİO AEROSPACE'İ SATIN ALDI

Türkiye’nin savunma teknolojisindeki atılımlarından biri de Baykar’ın İtalyan Piaggio Aerospace’i satın alması oldu. Bu satın almayla birlikte Türkiye, P.180 Avanti EVO ve P.1HH Hammerhead gibi projelere doğrudan erişim sağladı.

Daha da önemlisi, Baykar ve Leonardo arasında imzalanan mutabakatla birlikte AB İHA pazarına yönelik büyük bir ortaklık doğdu. Bu ortaklık, Avrupa’daki 100 milyar Euro'luk İHA pazarına Türkiye'nin girmesinin önünü açıyor.

İTALYAN FİRMALARLA MÜHİMMAT VE SİLAH ANLAŞMALARI

Türk mühimmat üreticisi ARCA Defense, İtalyan Esplodenti Sabino şirketini satın aldı. Ayrıca Türk MKE ile İtalyan MES arasında ağır silah mühimmatı üretimi için iş birliği anlaşması yapıldı.

Beretta Defense ile Türk Stoeger Silah Sanayi A.Ş. arasında taşınabilir silahlar ve küçük çaplı mühimmat üretimi için de iş birliği anlaşması imzalandı.





HELİKOPTERDEN FÜZEYE, ORTAK ÜRETİM ARTIYOR

Türk savunma envanterinde yer alan T-129 tipi saldırı helikopterleri, TUSAŞ ile İtalyan Agusta Westland iş birliğiyle Türkiye’de üretiliyor. Toplamda 77 adet helikopter envantere girdi. Ayrıca İtalyan Hava Kuvvetleri, ASTORE tipi UCAV'larını donatmak için Türkiye’den 70 mm CIRIT füzeleri satın aldı.

İtalyan Alenia ile TUSAŞ'ın birlikte geliştirdiği ATR-72/600 deniz işbirliği uçakları, Ege ve Doğu Akdeniz’de aktif şekilde kullanılıyor.

UYDU İŞ BİRLİKLERİ VE LİBYA ORTAKLIĞI

İtalyan Telespazio şirketi, Türkiye’nin GÖKTÜRK-1 ve TÜRKSAT uydu projelerinde de rol oynuyor. Savunma alanıyla sınırlı kalmayan Türkiye-İtalya-İspanya iş birlikleri, jeopolitik alanda da kendini gösteriyor.

Türkiye, Orta Doğu politikalarında Madrid yönetimiyle uyum içinde hareket ederken, Libya konusunda da İtalya ile çok yakın çalışıyor.