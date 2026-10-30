Türkiye ile Yunanistan BM oturumunda karşı karşıya geldi: Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan Atina'nın iddialarına net yanıt

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"Gelişen Teknolojiler ve Deniz Güvenliği" konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Türkiye-Libya mutabakatı tartışması yaşandı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının 2019'dan beri yürürlükte olduğunu ifade ederek, mutabakatın tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenlediğini kaydetti. Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aglaia Balta ise mutabakat zaptını hem coğrafyaya hem de uluslararası hukuka aykırı diye niteleyerek kesin bir dille reddetti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız

'BU KONSEY BİR DENİZ SINIRLANDIRMA MAHKEMESİ DEĞİLDİR'

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Yıldız, "Yeni teknolojiler ve deniz güvenliği: barış ve güvenlik açısından etkileri" başlığı altında açık tartışma için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde söz aldı.

Toplantının sabahki oturumunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki muhtırasını gündeme getirerek eleştirmesine karşılık veren Yıldız, "Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

'EGEMEN AYRICALIK ÜÇÜNCÜ BİR DEVLETİN İTİRAZIYLA REDDEDİLEMEZ'

Yıldız, iki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 2019'dan beri yürürlükte olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Libya, her biri uluslararası anlaşmalar yapma hakkına sahip iki egemen devlettir. Bu egemen ayrıcalık, yalnızca üçüncü bir devletin sınırlandırmaya itiraz etmesi veya sonucuna katılmaması nedeniyle reddedilemez. Türkiye-Libya Mutabakatı, tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenler, taraf olmayan devletlerin haklarını belirlemez veya etkilemez. Türkiye'nin diğer denizcilik düzenlemeleriyle ilgili olarak sürekli olarak savunduğu ilke tam olarak budur. Bu düzenlemeler Türkiye aleyhine kıta sahanlığı haklarını azaltmak için kullanılamaz. Aksi yöndeki iddialar, devletlerin anlaşma yapma konusundaki egemen kapasitelerini sorgulamak yerine, diyalog ve adil sınırlandırma yoluyla ele alınmalıdır."

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Yunan Başbakanı'nın Mutabakat Zaptı'nın "coğrafyaya aykırı" olduğu yönündeki iddiasına da cevap veren Yıldız, uluslararası içtihadın, kıyı yapısı ve ilgili koşullar ne olursa olsun Ege'deki her adaya otomatik olarak tam yetki tanımadığını vurguladı.

YILDIZ'DAN UNCLOS YANITI

Yıldız, "Türkiye, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) önemli bir araç olarak kabul etmekle birlikte bu sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme ne evrensel ne de tek belirleyici hukuki metindir ve taraf olmayan bir ülke aleyhine ileri sürülen her hükmün bağlayıcı örfi hukuk teşkil ettiği varsayılamaz" dedi.

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Türkiye'nin bu hususun diyalogla çözülmesinden yana olduğunu dile getiren Yıldız, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay BM Genel Kurulu konuşmasında belirttiği gibi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki sorunların iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yıldız, "Bu konuda yapıcı bir şekilde görüşmeye hazırız. Ancak kapsayıcı ve kalıcı bir yaklaşımın, Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını da dikkate alması gerektiğini anlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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'DİPLOMASİ FARKLILIKLARI ANLAŞMAZLIKLARA DÖNÜŞTÜRMEDEN ELE ALABİLMELİ'

Türkiye'nin çok taraflı deniz güvenliğine olan bağlılığını Bulgaristan ve Romanya ile bölgesel düzeyde, Somali ve Lübnan'da küresel düzeyde yaptığı çalışmalarla pratikte gösterdiğini belirten Yıldız, "Donanmalarımız BM yetkisi altında etkili bir işbirliği sergilemiştir, bu nedenle diplomasi de farklılıkları anlaşmazlıklara dönüştürmeden ele alabilmelidir" diye konuştu.

Yıldız, "Çözülmemiş sınırlandırma sorularını düşmanlık olarak göstermek deniz güvenliğine hizmet etmez. Evet, coğrafya yeniden yazılamaz ancak uluslararası hukuk da bir haritaya veya slogana indirgenemez. Türkiye, eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle yönlendirilen anlamlı müzakerelere hazırdır" değerlendirmesinde bulundu.

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Gelişen teknolojilerin denizcilik alanında farkındalığı, arama ve kurtarmayı, seyir güvenliğini ve kritik denizaltı altyapısının korunmasını güçlendirebileceğini anlatan Yıldız, siber saldırılar, seyir ve iletişim sistemlerine müdahale ve otonom teknolojilerin kötüye kullanımının da aksama ve istenmeyen tırmanma riskleri oluşturabileceğini dile getirdi.

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Yıldız, teknolojinin gelişim ve kullanımının BM Şartı ve geçerli uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda anlamlı insan gözetimi, hesap verebilirlik ve uygun güvencelerin şart olduğuna dikkat çekti.

BALTA: 'COĞRAFYA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLEMEZ'

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Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aglaia Balta ise Türk-Libya mutabakat zaptının hem coğrafyaya hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Balta, mutabakat zaptının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış olmasının, zaptın "geçersiz olma" niteliğini değiştiremeyeceğini ve ona hukuki bir etki kazandıramayacağını savundu.

"Coğrafya yeniden şekillendirilemez. Bu bir slogan değil" diyen Yunan yetkili, iki devlet arasındaki hiçbir anlaşmanın üçüncü bir devletin egemenlik haklarını etkileyemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Skai'nin haberine göre, Yunanistan Büyükelçisi ayrıca uluslararası hukukun tek taraflı iddialara hizmet etmek için seçici bir şekilde uygulanamayacağını belirterek, Yunanistan'ın İtalya ve Mısır ile yaptığı deniz sınırlandırma anlaşmalarına da atıfta bulundu. Türkiye'nin Güvenlik Konseyi'nde konunun görüşülmesine yönelik itirazına yanıt veren Balta, deniz güvenliğinin temelinde deniz hukukuna saygının yattığını kaydetti.

MİÇOTAKİS: MUTABAKAT GEÇERSİZ

Gün boyu devam eden BM Güvenlik Konseyi'nin sabahki oturumunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının geçersiz olduğunu savunmuş, anlaşmanın uluslararası deniz hukuku ilkelerini ihlal ettiğini iddia etmişti.