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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 22:04 |  Son Güncelleme:

Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı

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Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartalarının tanındığını duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz ve Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada "Ukrayna'ya sehayat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere Covid-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı


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