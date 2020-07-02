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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Türkiye ile tutarlı bir strateji gerekli’

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
‘Türkiye ile tutarlı bir strateji gerekli’
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Almanya dünden itibaren Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlendi. Başbakan Angela Merkel, 13 yıl aradan sonra ikinci kez dönem başkanlığı üstlendiği gün mecliste milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

Merkel, partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye ile ilişkilere ilişkin sorusunu “Türkiye ile tutarlı stratejiye ihtiyacımız var. Biz bir yandan Türkiye ile stratejik ortağız da. Mülteci konusunda mesela. Bu konuda ancak yapılacak anlaşmalarla başarı sağlanır. Suriye ve Libya konuları da çok yönüyle ele alınmalı. Türkiye ile çok yönlü ilişkilerde denge kurmaya çalışıyoruz” diye cevaplandırdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkel dün akşam saatlerinde telefonda görüştü. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede işbirliği, Libya ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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