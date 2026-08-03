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Türkiye ile normalleşmenin mimarı Ermenistan'da yeni Meclis Başkanı seçildi

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#Ermenistan#Ulusal Meclis Başkanı#Ruben Rubinyan
Türkiye ile normalleşmenin mimarı Ermenistanda yeni Meclis Başkanı seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:56

Ermenistan’ın Türkiye ile Normalleşme Eski Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı seçildi. Rubinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi’nde gerçekleştirdiği bir konuşmasında Adana kebabı unutamadığını söylemişti.

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Ermenistan Ulusal Meclisi, yeni başkanını belirledi. Türkiye ile normalleşme sürecinde özel temsilci olarak görev yapan Ruben Rubinyan, parlamentoda yapılan oylamayla Ulusal Meclis Başkanı seçildi.

63 OYLA GÖREVE GELDİ

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin adayı Ruben Rubinyan, Meclis Başkanı seçildi.

105 milletvekilinden 91'inin katıldığı oylamada Rubinyan 63 "evet" oyu alırken, 28 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Muhalefet oylamayı boykot ederken, "Güçlü Ermenistan" grubu da oylama öncesinde Rubinyan'ın adaylığına karşı çıkacağını açıklamıştı.

"TÜM PARLAMENTONUN BAŞKANI OLMAYI HEDEFLİYORUM"

Seçilmesinin ardından konuşan Ruben Rubinyan, kendisine destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

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Rubinyan, "Adaylığımı desteklediğiniz ve lehime oy verdiğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için en büyük onur ve bu kararın getirdiği sorumluluğun tamamen farkındayım. Sizi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Muhalefetteki meslektaşlarım, bana oy vermemenizin ilişkimizde hiçbir anlamı yok. Tüm Parlamento Başkanı olmayı hedefliyorum." dedi.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİNDE GÖREV ALMIŞTI

Ruben Rubinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde Ermenistan'ın özel temsilcisi olarak görev yapmıştı.

İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi tarafından Meclis Başkanlığına aday gösterilen Rubinyan, yapılan oylamayla parlamentonun yeni başkanı oldu.

ADANA KEBABI VE İSKENDER KEBABI SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Rubinyan, daha önce Meclis'te yaptığı bir konuşmada Türkiye ziyaretinde tattığı yemeklerden övgüyle bahsetmişti.

Adana kebabından etkilendiğini söyleyen Rubinyan, "Türkiye'de kebap yedim, Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes tadı vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasında İskender kebaba da değinen Rubinyan, "İskender ise eğer yanına sos gelirse bambaşka oluyor. Lezzetli şeyler için oraya sık sık giderdim." demişti.

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#Ermenistan#Ulusal Meclis Başkanı#Ruben Rubinyan

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