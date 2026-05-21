Türkiye ile Nijerya arasında madencilikte iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Görüşmenin ardından Bayraktar ve Alake, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Varılan mutabakata göre, Türkiye ve Nijerya, enerji ve doğal kaynaklar alanında karşılıklı fayda temelinde uzun vadeli iş birliği yapacak.

Bu çerçevede, maden kaynaklarının keşfi noktasında iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Madencilik yatırımlarının teşviki, jeolojik araştırmalar, laboratuvar çalışmaları, veri paylaşımı, mineral zenginleştirme teknolojileri, bilgi ve uzmanlık paylaşımı ile insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yürütülecek.

Ayrıca ortak projelerin geliştirilmesi, güvenli madencilik uygulamalarının teşvik edilmesi ve küçük ölçekli madencilik faaliyetlerine yönelik iş birliği imkanları da ele alınacak.

Bakan Bayraktar, ayrıca sosyal medyadan anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Nijerya ile madencilik alanındaki iş birliğini daha işlevsel ve daha sonuç odaklı bir zemine taşıyacak önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Sayın Oladele Henry Alake ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki potansiyeli sahaya yansıtacak yol haritasını istişare ettik. Bu çerçevede, 2021'de imza altına aldığımız Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı güncelledik. Maden kaynaklarının keşfinden bilgi ve teknoloji paylaşımına, güvenli madencilik uygulamalarından insan kaynağı gelişimine ve yeni yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz. Nijerya ile enerji ve doğal kaynaklar alanındaki ortaklığımızı kazan kazan anlayışıyla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz."