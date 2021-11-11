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Türkiye ile Macaristan arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

#Macaristan#Eğitim#Peter Szijjarto
Türkiye ile Macaristan arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından iki ülke arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) 5’inci Toplantısı sonrasında iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları ve protokolleri imzalandı.

’Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Stipendium Hungaricum Burs Programı Çerçevesinde 2020-2022 Yılları Arasında Yürütülecek İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol’ü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imzaladı.

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