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Türkiye ile Kazakistan arasında sivil havacılık mutabakatı

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#Ulaştırma Bakanlığı#Kazakistan#Sivil Havacılık
Türkiye ile Kazakistan arasında sivil havacılık mutabakatı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 18:02

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Kazakistan ile sivil havacılık ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen yeni mutabakat zaptı imzalandığını belirtti. Anlaşmanın ve ülke arasındaki hava ulaşım imkanlarının artırılmasını amaçladığı kaydedildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı SHGM tarafından konuya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Kazakistan Sivil Havacılık Otoritesi ile İstanbul'da ulaştırma müzakerelerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı bildirilen açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Saltanat Tompiyeva arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığında mevcut uçuş hakları genişletilirken, havayolu işletmelerine daha esnek bir operasyon imkanının sağlandığı açıklandı. İstanbul’dan Astana ve Almatı başta olmak üzere Kazakistan’ın önemli şehirlerine gerçekleştirilebilecek seferlere ilişkin kapasite imkanları artırılırken, Ankara, Antalya ve Bodrum çıkışlı bağlantılar ile iki ülkenin diğer şehirleri arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı duyuruldu.

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MUTABAKAT YENİ KARGO SEFERLERİNE İMKAN SAĞLAYACAK 

Mutabakat kapsamında ayrıca, iki ülke hava yolu işletmelerinin karşılıklı olarak haftalık 38 frekansa kadar tarifeli kargo seferi gerçekleştirebilmesine imkan sağlandığı vurgulandı. Böylece Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaretin ve lojistik bağlantıların hava kargo taşımacılığı yoluyla daha güçlü şekilde desteklenmesinin önünün açıldığı söylendi.

Yeni mutabakat zaptı ile hava yolu işletmelerine operasyonlarını pazar koşullarına göre daha esnek şekilde planlayabilmelerine yönelik ilave imkanların da sağlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güncellenen uçuş noktaları ve trafik hakları sayesinde önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlardaki uçuş sayılarının artırılması için daha güçlü bir hukuki ve operasyonel zemin oluşturuldu. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliğinin yalnızca hava ulaştırmasıyla sınırlı kalmayarak, havacılık emniyeti ve güvenliği, eğitim, bakım, yer hizmetleri, havalimanı operasyonları ve dijitalleşme gibi sivil havacılığın farklı alanlarında da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı."

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TİCARET VE TURİZMİN GELİŞMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve güçlü ekonomik ilişkilerin havacılık alanındaki karşılığını daha ileri seviyeye taşıyan yeni mutabakat zaptının, turizm, ticaret ve karşılıklı seyahatlerin gelişmesine önemli katkı sağlamasının beklendiğine işaret edilerek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak, ülkemizin uluslararası hava ulaşım ağını güçlendirmek, Türk hava yolu işletmelerinin yeni pazarlara erişimini desteklemek ve vatandaşlarımıza daha fazla uçuş ve destinasyon alternatifi sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi.

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#Ulaştırma Bakanlığı#Kazakistan#Sivil Havacılık

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