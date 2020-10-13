Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun katÄ±lÄ±mÄ±yla Ankara'da, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Japonya HÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda Teknik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. Ä°mzalarÄ± Japonyaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Akio Miyajima ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Asya Pasifik Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i NamÄ±k GÃ¼ner Erpul attÄ±.



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Japonya'nÄ±n Ã¶nemli bir dost ve gÃ¼venilir bir ortak olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerimizi stratejik ortaklÄ±k seviyesine yÃ¼kselttik. DoÄŸu Asya'da 3'Ã¼ncÃ¼ ticaret ortaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda bugÃ¼ne kadar deÄŸiÅŸik projeleri hayata geÃ§irerek Ã¶rnek bir iÅŸbirliÄŸi gÃ¶sterdik. Teknik iÅŸbirliÄŸimiz ekonomik iliÅŸkilerimizde Ã¶nemli bir boyuttur. BugÃ¼n imzalanacak anlaÅŸma Japonya UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ±'nÄ±n (JICA) Ankara'daki ofisi iÃ§in 1994 tarihli dÃ¼zenlemenin yerini alacak. JICA, 1959'dan beri Ã¼lkemizde Ã¶nemli projelere destek vermiÅŸtir. Teknik iÅŸbirliÄŸine Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.



'JICA TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°NÄ° HER GEÃ‡EN GÃœN ARTIRIYOR'Â

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, JICA'nÄ±n faaliyetlerinin sonuÃ§ odaklÄ± ve hep yapÄ±cÄ± olduÄŸunu kaydederek, "1999 ve 2011 depremleri sonrasÄ±nda JICA, afet yardÄ±m ekiplerini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdi ve yeniden imar iÃ§in Ã¶nemli kaynak temin etti. JICA'nÄ±n TÃ¼rkiye'de katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli projeler var. Bunlardan bazÄ±larÄ±; Marmaray, Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼, HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ä°stanbul Su Projesi, Ankara Su Projesi. JICA, TÃ¼rkiye'deki faaliyetlerini her geÃ§en gÃ¼n artÄ±rÄ±yor. Bu memnuniyet vericidir. Bu projeler arasÄ±nda iÅŸ ve yatÄ±rÄ±m ortamlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, doÄŸal afet riski azaltÄ±mÄ± ve TÃ¼rkiye'deki Suriyeli gÃ¶Ã§menlere yardÄ±mlar var. BugÃ¼n imzalanacak anlaÅŸma TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA)-JICAÂ iÅŸbirliÄŸini geniÅŸletecek ve Ã¶zellikle de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde iÅŸbirliÄŸi olanaklarÄ±nÄ± artÄ±racak" ifadesine yer verdi.Â