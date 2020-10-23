“Valday Kulübü” olarak bilinen düşünce kuruluşunun toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Putin, Karabağ ve Kırım’da Türkiye ile görüş ayrılıkları olsa da bunun iyi ilişkilere engel olmadığını kaydederek, “Türkiye ile iyi bir diyaloğumuz var” dedi. İki ülkenin yıllık ticaret hacminin 20 milyar dolardan fazla olduğunu belirten Putin, “TürkAkım’ı (doğalgaz boru hattı) yapalım dedik ve kısa sürede hayata geçti. Avrupa ile bunu hızlı şekilde yapamıyoruz; hâlâ Kuzey Akım 2 konusunda bağımsız bir politika izleyemiyorlar. İkinci bir örnek vereyim: S-400 sistemi satın alacağım dedi ve aldı. Hiç kimsenin itirazını dinlemedi. Bu da (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın) sözünün eri bir lider olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Fransa arasındaki gerginlikte Rusya’nın olası arabuluculuğunun sorulması üzerine ise Putin, her iki ülkenin de NATO üyesi olduğuna dikkat çekererek, “Bizim arabuluculuğumuza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan sert gözükse de ülkesinin çıkarları doğrultusunda esnek adımlar atabiliyor. Onunla ortak dilde konuşulabilir. Durumun iyileşeceğini umuyorum” diye konuştu.

TARAFSIZLIK MESAJI

Putin ayrıca, Karabağ ihtilafında ülkesinin Ermenistan ile Azerbaycan’a eşit mesafede duracağını da söyledi. “Bizim için hem Ermenistan, hem Azerbaycan eşit partnerimizdir” diyen Putin, şöyle konuştu: “İnsanların hayatlarını kaybediyor olması büyük trajedi. Elimdeki son verilere göre, 27 Eylül’den bu yana yaklaşık 5 bin kişi orada hayatını kaybetti. Barışın sağlanmasına katkıda bulunmak için her gün Paşinyan ve Aliyev ile bir değil, birkaç telefon görüşmesi yapıyorum. Temennimiz, Karabağ ihtilafına diyalog yoluyla, karşılıklı tavizlere dayalı çözüm bulunmasıdır.”