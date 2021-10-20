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Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

#Türkiye#İran#Güvenlik

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Soylu ve İranlı mevkidaşı Vahidi arasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı ve ortak basın açıklaması yapıldı.

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Konuşmasında heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bakanlıklar arasında birbirine yakın bir anlayışın olduğunu belirten Soylu, "PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile mücadelede birlikte ortak bir irade sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var ve bu, iki ülkenin talepleri ile dinamiklerini ortaya koymuştur. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası kaçak göçün hareketlenmesine karşı yıllardan beri ortak olarak sürdürülen çalışmaları ve kaçak göçle mücadele konusunu bir kez daha ele aldıklarını dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz birçok çalışmayı bir üst kademeye taşıyoruz. Sınır güvenliği İran ve Türkiye arasındaki en temel konu başlıklarından biridir. Özellikle güvenlik duvarları, fiziki entegre ve teknolojik sistemler konusunda muhataplarımızın, İranlı dostlarımızın bize göstermiş oldukları kolaylaştırıcı tavır konusunda teşekkür ederim."

Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

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UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

İki ülkenin sınır illerinde İranlı Bakan Vahidi'nin önerisiyle yeni ortak çalışma grupları oluşturulduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele için ortak gruplar oluşturuldu. Gerek Türkiye gerekse İran uyuşturucu ile en yüksek düzeyde mücadele etmekte ve bu konuda ortak bir irade ortaya koymaktadırlar. Yine silah kaçakçılığı konusunda 2019 yılında ortak çalışma grubundan aldığımız sonuçları daha da ilerletmek konusunda birlikte bir karar aldık."

Bakanlıklar arasındaki iş birliğini farklı alanlarda genişletecek mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Soylu, Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları değerlendirdiklerini ve üzerlerine düşen sorumlulukları tekrar hatırlayıp hatırlattıklarını vurguladı.

Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı



İmzalanan mutabakat zaptı iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor. Mutabakat sınır bölgeleri başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetinin karşılıklı olarak geliştirilmesini öngörüyor.

Mutabakatla birlikte hem operasyonel iş gücü kabiliyetinde istenilen sonuçların elde edilmesi, hem de iki bakanlık adasında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.

"TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE SORUN İCAT ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

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Basın toplantısında konuşan Vahidi, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek daha derin yeni bir dönem başlayacağını belirten Vahidi, "Komplocuların İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceğiz. İran ve Türkiye stratejik ilişkileri genişletme iradesini göstermişlerdir. Bu dost ülke Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek için iyi bir başlangıçtır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu ile terörizmle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı alanında iş birliği ile ilgili çok önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Vahidi, "İsrail ve ABD'nin tahrip edici rolü" ile Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.

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#Türkiye#İran#Güvenlik

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