Türkiye ile Ermenistan arasında üçüncü görüşme!

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün (3 Mayıs) Viyana'da gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır.

Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır."

4 SAAT SÜRDÜ

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat’ta Viyana’da yapmıştı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen üçüncü görüşmenin 4 saat sürdüğü açıklandı.