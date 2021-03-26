Türkiye ile diyaloğu geliştirmeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında diyaloğun sürdürülmesinin ve geliştirilmesinin iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

OLUMLU BİR SİNYAL

Merkel, Alman hükümetinin Türkiye’ye ‘yumuşak’ davrandığı eleştirilerinin arttığı bir dönemde AB zirvesi öncesinde güncel konularla ilgili Federal Meclis’ün dünkü oturumunda hükümet açıklaması yaptı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda geniş bir rapor hazırladığına dikkat çeken Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile sürtüşmeyi değil diyaloğu seçmesinin olumlu bir sinyal olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü ve çok boyutlu olduğunu vurgulayan Merkel, “Avrupa Konseyi bu gerginliğin giderilmesi durumunda Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi yönünde karar aldı. İşte Brüksel’deki zirvede bu alanda neler yapılabileceği ele alınacak. Bu, hiç şüphesiz kolay bir görüşme olmayacaktır, ama olumlu sonuçlar alınmasını umarım” dedi.

ÖZEL İLİŞKİMİZ VAR

Merkel, Türkiye ile Almanya arasında özel bir ilişki bulunduğuna da dikkat çekti. “Türkiye yalnız bir NATO ülkesi ve bir müttefik değil, aynı zamanda direkt komşumuzdur. AB sınırındaki en yüksek nüfuslu ikinci ülkedir. Almanya ve biz Almanların ise Türkiye ile daha farklı bir ilişkisi vardır. Çünkü ülkemizde nesillerdir milyonlarca Türkiye kökenli insan yaşamaktadır” dedi.

İNSAN HAKLARI UYARISI

Almanya’nın olduğu gibi diğer AB ülkelerinin de Türkiye’deki iç politik gelişmeleri yakından izlediğini belirten Merkel, “Türkiye’den hukuk devleti ilkelerine saygı göstermesini bekliyoruz. Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi üzücüdür. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nde kalmasını arzu ederiz. Türkiye ile diyalogsuzluk bizi bir yere götürmez. Türkiye ile AB arasındaki yüksek düzeydeki görüşmelerin sürdürülmesini istiyoruz. Özellikle de göç alanında” dedi.

GÖÇ MUTABAKATINI GÜNCELLEMELİYİZ

Başbakan Merkel, Türkiye ile AB arasında yaklaşık 5 yıl önce imzalanan “Göç ve Mülteciler Sözleşmesi”nin güncellenmesinden yana olduğunu da söyledi. Bu konuyla ilgili olarak “Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye ile AB arasında bu alanda bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmeyi geliştirmeliyiz. Tüm eleştirilere rağmen bu alanda çok iyi gelişmeler de yaşandı. Kaçak sığınmacı tacirlerinin önü büyük ölçüde kesildi. Yunanistan’a kaçak sığınmacı girişinin yanı sıra denizlerde insanların yaşamlarını yitirmeleri de engellendi. AB desteğiyle Türkiye’de 660 bin sığınmacı çocuğu okula gidiyor. 14 milyon sığınmacıya sağlık hizmeti verildi. 1.8 milyon kişiye mali ek katkıda bulunuldu. AB mali yardımı farklı projelerin sürdürülmesi içindir. İnsanlık açısından bu parasal katkı önemlidir. Bu alanda işbirliği iki tarafın da yararınadır” dedi.



BERLİN’İN NÜFUSU KADAR TÜRKİYE’DE MÜLTECİ VAR

Başbakan Merkel, Türkiye’nin 3.6 milyon Suriyeli sığınmacı aldığını hatırlatırken, “Bu Berlin’in nüfusu kadardır. Türkiye’nin yaptığı takdire şayandır. Ben şahsen Türkiye- AB Sözleşmesi’nin yenilenmesi için ağırlığımı koyacağım” açıklamasında bulundu.

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