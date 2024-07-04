Türkiye ile diyalog vatana hizmet etmektir

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Atina’da düzenlenen bir panelde konuşan Yerapetritis “Komşumuzla konuşabiliyor olmamızı, vatana hizmet sayıyorum. Saf değiliz ve her şeyde mutabık kalamayacağımızı elbette biliyoruz. Ancak, aramızda konuşabilmemizi, gerginlikleri dindirebilmemizi ve bir diplomasi, diyalog yolu oluşturabilmemizi sağlayacak elverişli koşulları yaratmak, gelecek nesillere karşı olan borcumuzdur” dedi.

‘VAR’ SİSTEMİ YOK

Yerapetritis Ege’deki sakin döneme değinerek “Gayretlerimizin sonuçlarını görüyoruz. Bu sonuçlarını değerini anlayamayanlara şunu söyleyeceğim. Eğer, Ege’de bir kaza meydana gelirse, bunu telafi etmek için VAR (futboldaki video yardımcı hakem) sistemi yoktur. Kaza düzeltilemez ve Ortadoğu’da da gördüğümüz gibi felaket sonuçlar doğurabilir. Biz bunu istemiyoruz” diye ekledi. CHP lideri Özgür Özel’in, Didim’deki konuşmasında Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili sözleri de Atina’da memnuniyetle karşılandı.

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ÖZEL OLUMLU BULUNDU

Özgür Özel’in “Ege denizi savaşın, gerilimin değil, barışın ve kardeşliğin denizi olmalıdır” demesi, Yunan medyasında “Türkiye’de ana muhalefet liderinin bu sözleri memnuniyet verici” diye yorumlandı.