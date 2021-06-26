‘Türkiye ile ABD Kabil için anlaştı’ iddiası

Dün akşam MSB’den yapılan açıklamada, Türk ve ABD heyetlerinin Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesi konusunda işbirliği alanlarını ele aldığı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

Associated Press’e konuşan ABD’li kaynaklar ise havalimanında ABD ordusuna ait hava savunma sistemleri ve personelin bulundurulması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Kaynaklar, bir kısmı havaalanına konuşlanacak ve bir kısmı da ABD Büyükelçiliğini koruyacak 650 ABD askerinin bölgede kalacağı bilgisini aktardı.

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