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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Türkiye ile ABD Kabil için anlaştı’ iddiası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Türkiye ile ABD Kabil için anlaştı’ iddiası

Afganistan’da NATO güçlerinin çekilmesi sonrası başkent Kabil’de Hamid Karzai Havalimanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması için önceki gün Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB)Türk ve ABD heyetleri arasında başlayan görüşmeler dün de sürdü.

Dün akşam MSB’den yapılan açıklamada, Türk ve ABD heyetlerinin Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesi konusunda işbirliği alanlarını ele aldığı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

Associated Press’e konuşan ABD’li kaynaklar ise havalimanında ABD ordusuna ait hava savunma sistemleri ve personelin bulundurulması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Kaynaklar, bir kısmı havaalanına konuşlanacak ve bir kısmı da ABD Büyükelçiliğini koruyacak 650 ABD askerinin bölgede kalacağı bilgisini aktardı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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