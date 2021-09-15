MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Washington'da
GeriDünya Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Washington'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Şaduman UNUTMAZ/DHA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Washington'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Washington'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 16-17 Eylül tarihinde Vaşington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecektir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek kapsamlı heyetlerarası siyasi istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi