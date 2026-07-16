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'Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleri umut verici!' ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, sürece ilişkin bilgi verdi

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#F-35 Görüşmeleri#NATO Ankara Zirvesi#Türkiye-ABD İlişkileri
Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleri umut verici ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, sürece ilişkin bilgi verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 14:02

Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecini değerlendiren Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, görüşmelerin umut verici olduğunu belirtti. Turner, Türk yetkililerle F-35 sürecine ilişkin görüştüğünü kaydetti.

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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Üyesi Turner, CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programına katılarak süreci değerlendirdi.

ABD'li siyasetçi, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için NATO Ankara Zirvesi'nde yapılan görüşmeleri "umut verici" diye tanımladı.

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleri umut verici ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, sürece ilişkin bilgi verdi

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ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Üyesi Turner

TURNER TÜRK YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalinin sorulması üzerine Turner, Türk yetkililerle ABD Kongre üyelerinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiğini ifade etti.

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Turner, "(Türk yetkililerin) Bize ne söylediklerini açıklayamam ama bize söyledikleri şeyler umut vericiydi. Toplantıya katılanlar olarak duyduklarımızın umut verici olduğu konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

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Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleri umut verici ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, sürece ilişkin bilgi verdi

"TÜRKİYE'NİN DAHİL EDİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesini "son derece önemli" olarak nitelendiren Turner, "(Türkiye) NATO'nun bir üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi. Çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yaptılar. Bu yolda ilerleyeceklerini ve bunun karşılığını alacaklarını umuyorum. Türkiye aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleri umut verici ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, sürece ilişkin bilgi verdi

ABD'NİN NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ'NDEN F-35 AÇIKLAMASI

CNN International'a demeç veren ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker da Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının "mümkün olduğunu" belirtmişti.

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Kongre'nin, ABD yapımı F-35'lere ilişkin teknik verilerin Rusya'ya ulaşması konusundaki kaygılarını anladığını ifade eden Whitaker, "Bence bu, gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" demişti. Whitaker, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin gözlemlerini paylaşarak, Türk ordusunun "çok kabiliyetli bir müttefik" olduğunu ve "Batı ile entegre" biçimde çalıştığını vurgulamıştı.

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Türkiye ile ABD arasındaki F-35 görüşmeleri umut verici ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner, sürece ilişkin bilgi verdi

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri bulunduğunu ancak Trump'ın F-35'lerin Türk ordusuna satışı konusunda "doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına" olan inancını dile getirerek, "Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz" demişti.

Satışın gerçekleşmesi halinde teslimat sürecinin zamana yayılacağını belirten Whitaker, "Türkiye programa geri alınsa ve yasal şartların tümünü yerine getirse bile bu uçakların hemen yarın teslim edilmeyeceğini biliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yasalarının Türkiye'ye F-35 satışı konusunda S-400 hava savunma sistemini "bir ön koşul" olarak ortaya koyduğunu aktaran Whitaker, "Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek" diye konuşmuştu.

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#F-35 Görüşmeleri#NATO Ankara Zirvesi#Türkiye-ABD İlişkileri

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