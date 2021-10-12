Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini artıracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
IMF rakamları güncelledi Türkiye tahmininde dikkat çeken artışIMF rakamları güncelledi! Türkiye tahmininde dikkat çeken artış#IMF
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular Korkunç iddia5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular! Korkunç iddia#Afyonkarahisar
Kovid-19 Rehberinde hamileler için aşı güncellemesi yapıldı Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için 'aşı' güncellemesi yapıldı#Koronavirüs
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Araba canavar gibi demişlerdi Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı'Araba canavar gibi' demişlerdi! Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı#İstanbul
Kavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı Sosyal medyada dalga geçtiKavga büyüyor... Dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldı! Sosyal medyada dalga geçti#Elon Musk
Aşı mı doğal bağışıklık mı Son sözü mahkeme söylediAşı mı doğal bağışıklık mı? Son sözü mahkeme söyledi! #Koronavirüs
Tüm aileleri ilgilendiriyor Virüs riskini yüzde 97 azalttı...Tüm aileleri ilgilendiriyor! Virüs riskini yüzde 97 azalttı...#Koronavirüs
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini artıracak

#Göçmen Kaçakçılığı#Ylva Johansson#AB
Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini artıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için işbirliğini artıracağını, kendisinin Ankara ziyaretinden sonra teknik görüşmelerin başlayacağını bildirdi.

Haberin Devamı

Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.

Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.

AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johanssonı kabul etti

İlgili Haber:Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen Kaçakçılığı#Ylva Johansson#AB