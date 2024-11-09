Türkiye için yeni dönem iyi başladı

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ABD’nin müstakbel 47’nci Başkanı Donald Trump’ın seçim zaferinin kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Kasım’da paylaştığı tebrik mesajında kendisine “dostum Trump” diye hitap ettiği görüldü. Amerikan halkı için de “dost ve müttefik” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün yapılan telefon görüşmesinde de “yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini” aktardı.

KRİZLER VE YAPTIRIMLAR

Trump’ın 2017-2021 arasındaki ilk döneminde Ankara-Washington hattında bolca yakın temas bulunurken tarihin en zorlu krizleri de tecrübe edildi. Rahip Andrew Brunson’ın tutuklanması üzerine Trump’ın iki Türk bakana ekonomik yaptırımlar uygulaması, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya karşı Suriye’de düzenlediği operasyonlar sebebiyle “Türk ekonomisini yok etme” tehdidi ve bazı mallara ek gümrük vergileri koyması, Ankara’nın F-35 projesinden çıkarılması ve CAATSA yaptırımlarının hepsi Trump döneminde gerçekleşmişti.

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BAŞKAN İLE İLETİŞİM ARTABİLİR

Birçok krize rağmen Trump-Erdoğan ikilisi lider diplomasisini ihmal etmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden döneminde Beyaz Saray’a hiç ziyarette bulunmazken Trump döneminde 2017 ve 2019 yıllarında iki kez Beyaz Saray’da ağırlanmıştı. Ayrıca ikilinin telefonda birçok kez konuştuğu ve hatta ABD medyasına göre Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi numarasını verdiği belirtilmişti. Önümüzdeki 4 yılda da iki liderin önceki 4 yıla göre çok daha sık iletişimde bulunması bekleniyor.

SURİYE’DEN ÇEKİLDİĞİNİ SANIYOR

İlk döneminde Suriye’den çıkmaya teşebbüs eden Trump, ABD Kongresi ve Pentagon’da büyük muhalefetle karşılaşmıştı. Ancak bu çekilme gerçekleşmemişti. Suriye’deki ABD askerleri bugün dahi YPG/PKK ile birlikte çalışmakta. Fakat konu hakkında ağustos ayında bir seçim etkinliğinde konuşan Trump, Suriye’den askerleri “çektiğini” iddia ederek “Birkaç savaş bitirdim ve Türkiye ile Suriye arasındaki askerleri çıkardım. Hatırlayın, iki ordu arasında 5 bin askerimiz vardı ve onları çektim” dedi. Seçilmiş Başkan olarak istihbarat brifingleri almaya başlayacak olan Trump’ın Suriye’de hâlâ ABD askeri olduğunu öğrenince “çekilme” planlarını yeniden devreye alıp almayacağı henüz muallakta.

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F-35 VE PATRIOTLAR

İki ülke arasında hala çözüme kavuşturulamayan bir diğer büyük kriz ise Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alması karşılığında F-35 projesinden çıkarılması, uçakları ve parasına el konulması ile CAATSA yaptırımlarına maruz bırakılması. 2019 yılında Beyaz Saray’da konuşan Trump, “Obama yönetimi patriotları satmadı. Benzer bir sistemi Rusya’dan satın almak zorunda kalınca herkes bir anda ‘tamam o zaman satalım’ dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti” demişti. Seçilmiş başkanın bu konuda yine Türkiye’ye hak verip vermeyeceği de zamanla görülecek.

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‘BUZ KADIN’I BEYAZ SARAY’A ÖZEL KALEM ATADI

Trump’ın Beyaz Saray’da ilk ataması, 2024 seçim kampanyası direktörlüğünü yapan Susie Wiles oldu. Beyaz Saray Özel Kalemi Müdürü olarak atanan Wiles, Washington çevrelerinde ‘Buz kadın’ olarak tanınıyor. Trump’ın 2016 ve 2020 kampanyalarına göre 2024 kampanyasının en disiplinli ve en başarılı kampanya olmasının mimarı olarak gösteriliyor. Trump, “Wiles, Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini elde etmeme yardımcı oldu” dedi. Özel kalem, Beyaz Saray’da başkana en yakın, kilit bir görev.