Günlerdir konuşulan kare: Depremi duyar duymaz yorganları alıp yola düştü

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6 Şubat Pazartesi günü peş peşe meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz 'yüzyılın felaketi' sonrası bugün 7 gün. Deprem bölgesinden hem acı hem de umut veren haberler gelmeye devam ediyor.



GÜNLERDİR KONUŞULAN KAREDEKİ ADAM: SERVER BEŞİRLİ



Azerbaycan’da aracına yüklediği yorganları Türkiye’ye ulaştırmaya çalışan bir gönüllünün kim olduğu ortaya çıktı.Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün kuzeyindeki Ceylanbatan kasabasında yaşayan 33 yaşındaki Server Beşirli, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek için akrabalarından ve köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyerek Bakü’ye gitti.



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Yorganları Türkiye’ye ulaştırmaya çalıştığı anda fotoğrafı çekilen Server Beşirli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini aldığında çok üzüldüğünü söyledi. Beşirli,dedi.Yardım toplamaya devam ettiklerini belirten Beşirli’nin yakını,dedi.

Türkiye'ye dünya çapında yardımlar bugün de devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 51 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Bakanlık, Azerbaycanlı ekiplerin depremzedelerin enkazdan kurtarılması için çalışmalarının aralıksız olarak sürdürdüğünü aktardı.



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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’deki depremzedelere yardım amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Bakanlık, Türkiye’deki depremzedelere kesintisiz elektrik sağlanması için yüksek voltajlı jeneratörlerin nakliye araçlarına yüklenerek Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

NORVEÇ NAKLİYE UÇAĞI GÖNDERDİ

Norveç Silahlı Kuvvetleri, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin tahliyesi için Türkiye'ye nakliye uçağı gönderdi. Türkiye'deki durumu çok kritik olarak nitelendiren Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'in elinden geldiğince Türkiye'ye katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.



Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram da, C-130J Hercules tipi nakliye uçağının acil durum ekipmanlarının taşınması için de kullanabileceğini söyledi.



Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 32 kişiden oluşan bir sağlık ekibinin depremzedelere yardım için Türkiye'ye gönderildiğini aktardı.



BERLİN'DEN TÜRKİYE'YE HAVA KÖPRÜSÜ

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Berlin Eyalet Başkanı Franziska Giffey, depremzedeler için Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulduğunu söyledi. Giffey, yaptığı açıklamada “Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla işbirliği içinde, bağışta bulunan pek çok kişiyle beraber, Berlin'den Türkiye'ye bir hava köprüsü kurmayı başardık. Şu anda BER Havalimanı'nda 6000 metrekare alanda, bağışla toplanan tonlarca yardım paketi ve binlerce palet var. İlk uçuşlar şimdiden başladı bile” ifadelerini kullandı.

MACAR EKİBİ RÖNESANS REZİDANSI ENKAZINDAN 12 KİŞİYİ KURTARDI

Macaristan’dan yardıma gelen arama kurtarma ekipleri, Hatay’da bulunan Rönesans Rezidansı’nın enkazından 12, toplamda ise 17 kişiyi kurtardı.

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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay Rönesans Rezidans'tan 12, toplam 17 hayat kurtaran Milli Afet Müdürlüğümüzün (OKF) ekibi tarafından çekilen görüntüler. Geçmiş olsun dileriz” dedi.

Katarlı Yardım kuruluşu Qatar Charity, Türkiye ve Suriye'ye gönderilmek üzere barınma, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin de aralarında bulunduğu 43 tondan fazla bir yardım paketi hazırladı.



Qatar Charity, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turkish Cargo'ya ait uçakla taşınan yardım malzemelerinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Yardım malzemelerinin, Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırılacağı aktarıldı.