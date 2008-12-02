Türkiye hakkında şok iddia

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İspanya Savunma Bakanlığınca İspanya üzerinden yapılan Guantanamo uçuşlarına ilişkin olarak ilgili mahkemeye iletilen listeye göre, bu tür operasyonlara katılan ABD’li askeri uçakların çoğunun kalkış ya da son iniş noktasının Türkiye olduğu öne sürüldü.

ABD’nin, Taliban ve El Kaide tutuklularını çeşitli ülkelerin üzerinden Küba’daki Guantanamo Üssü’ne taşınmaya başlamadan önce İspanya ve diğer ilgili ülkeleri bilgilendirerek izin istediğini gösteren “çok gizli” belgeyi açıklayan İspanyol basını, bu defa İspanya Savunma Bakanlığı’na dayanarak bu uçuşlara ilişkin detayları içeren listeyi de yayınladı. Bu arada, bu tür operasyonlara katılan ABD’li askeri uçakların çoğunun kalkış yada da son iniş noktasının Türkiye olduğu da öne sürüldü.



İspanya’nın önde gelen gazetesi El Pais’e göre, İspanya Savunma Bakanlığı, bu konuyu soruşturan yargıç İsmael Morneo’ya Guantanamo’ya tutukluları taşıyan ABD’li uçaklarının bu operasyonlar sırasında İspanya’daki askeri üs ve havaalanlarına iniş yapan veya iniş yapmadan İspanya üzerinden geçen uçaklara ilişkin listesini iletti.



Buna göre, İspanya’daki havaalanlarına 11 iniş yapan ABD’li uçakların dördünün kalkış veya son iniş noktası, Türkiye olarak gösterildi. Bu arada, iniş olmadan İspanya üzerinden geçiş yapan uçaklardan 12’sinin kalkış veya iniş noktasının Türkiye olduğu da belirtildi.



UÇUŞLAR LİSTESİ



Söz konusu listeye göre, ABD’li askeri uçaklar, 2002-2006 döneminde İspanya’daki askeri üs ve havaalanlarına toplam 11 iniş yaparken 13 uçak iniş yapmadan İspanya üzerinden uçtu.



Bu arada, İspanyol hükümetince yargıç Morneo’ya verilen liste, İspanya’daki üs ve havaalanlarına iniş yapan uçakların bu uçuşlardan dördünde ya Türkiye’den kalktığı yada Türkiye’ye doğru havalandığı belirtildi.



El Pais’de yayınlanan bilgilere göre, Türkiye’den kalkıp yada son iniş noktası Türkiye olan uçaklar ve bunlara ilişkin teknik bilgiler şöyle:



-2.5.2002. RCH709 bildirim nolu C-141 ucağı. 2 Mayıs’ta Seville’deki Moron havaalanına indi ve ertesi gün İncirliğe gitmek üzere havalandı. Lojistik bir uçuş olarak tanımlandı.



-28.10.2002. RCH319 bildirim nolu C-17 uçağı, Adana’dan geldi, Cadiz’deki Rota Üssü’ne indi.



-20.4.2005. RCH950 bildirim nolu C-17 uçağı, Adana’dan kalktı 15.41’de Rota’ya geldi ve 18.05’de Guantanamo’ya doğru havalandı. Lojistik destek uçuşu olarak tarif edildi.



-10.2.2006. RCH919 bildirim nolu KC-10 ucağı. Rotası Türkiye-Moron-Guantanamo. Kalıcı Özgürlük Operasyonu’na lojistik destek uçuşu olarak tanımlandı.



Bu arada, listede 4.11.2005 tarihinde Guantanamo’dan kalkarak Türkiye’ye gidecek olan bir uçak için Rota’ya iniş izni istendi. Uçak, tutukluları taşıyan diğer bir uçak için yedek olarak tanıtıldı. Ancak bu uçuşun yapılmadığı belirtildi.



İSPANYA ÜZERİNDEN UÇUŞLAR



El Pais ayrıca, Guantanamo’ya gidiş yada dönüş yapan ABD’li askeri uçakların iniş yapmadan ülke üzerinden 13 defa uçtuğunu da kaydetti.



Bu 13 uçuşlardan üçünün 2002 yılında, beşinin 2003’de, beşinin de 2004’da yapıldığını yazan El Pais, İspanyol Savunma Bakanlığına da dayanarak bu uçuşlar için Cebeli Tarık Boğazı üzerindeki uluslararası uçuş rotalarının kullanıldığını da kaydetti.



2003 yılının Mayıs ayında yapılan bir uçuşun dışındaki tüm Guantanamo uçuşlarında ABD’li uçakların kalkış yada iniş noktasının Türkiye olduğunu da belirten gazeteye göre, ayrıca, Cebeli Tarık Boğazı üzerinde uçan ABD’li askeri uçaklardan RCH7502 bildirim nolu C-141 uçağı da, 11 Ocak 2002 tarihinde Guantanamo’ya ilk 23 tutukluyu taşıdı