‘Türkiye gerçek ortak’

Demecinde yeni dönemde Libya-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Dibeybe, iki ülke arasında “dayanışma” olacağı vurgusu yaptı. “Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışmamız olacak. Türkiye, müttefik, dost ve kardeşimizdir. Ayrıca Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkânlara sahip. Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır” diyen Dibeybe ayrıca Türkiye ve Libya arasındaki ticari dayanışmayı güçlendirme ve ticaret hacmini arttırma yönünde adımlar atacaklarını vurguladı.

AB ÇALIŞMAYA HAZIR

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi adına yaptığı açıklamada, AB’nin ve üye ülkelerin Libya’da geçici yürütme makamı ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. AB’nin Libya’yı seçimlere götürecek süreci desteklemeye hazır olduğunu da aktaran Borrell, Libya’daki tüm paydaşları ve uluslararası camiayı ülkenin istikrarı için geçici hükümeti desteklemeye çağırdı.