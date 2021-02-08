‘Türkiye gerçek ortak’
Libya’nın 5 Şubat’ta seçilerek göreve gelen geçici Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, “dost ve müttefik” Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Göreve başlamasının ertesi günü ilk röportajını AA’ya veren Libya Başbakanı açıklamalarda bulundu.
Demecinde yeni dönemde Libya-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Dibeybe, iki ülke arasında “dayanışma” olacağı vurgusu yaptı. “Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışmamız olacak. Türkiye, müttefik, dost ve kardeşimizdir. Ayrıca Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkânlara sahip. Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır” diyen Dibeybe ayrıca Türkiye ve Libya arasındaki ticari dayanışmayı güçlendirme ve ticaret hacmini arttırma yönünde adımlar atacaklarını vurguladı.
AB ÇALIŞMAYA HAZIR
AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi adına yaptığı açıklamada, AB’nin ve üye ülkelerin Libya’da geçici yürütme makamı ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. AB’nin Libya’yı seçimlere götürecek süreci desteklemeye hazır olduğunu da aktaran Borrell, Libya’daki tüm paydaşları ve uluslararası camiayı ülkenin istikrarı için geçici hükümeti desteklemeye çağırdı.
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